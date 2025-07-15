Проще некуда: рецепт ленивых роллов в духовке — будет вкусно

Ищете простой рецепт запеченных роллов в духовке? Читайте материал NEWS.ru. Их даже не надо сворачивать! Готовить это блюдо быстро и легко.

Ингредиенты: рис — 200 г, горячая вода — 300 мл, приправа (уксус + сахарный песок + соль) — 2 ст. л., сушеные водоросли нори — 3–4 шт., филе слабосоленой семги — 150 г, сливочный сыр — 200 г, сочный огурец с грядки – 1 шт., незаменимый майонез — 3 ст. л., сыр — 50 г, кунжутные семечки — украсить блюдо.

Отварите рис до готовности, заправьте приправой. Соберите основу: форму застелите нори, потом распределите теплую основу. Выложите начинку: мажем сыром, кладем семгу и огуречик.

Готовьте ленивые роллы в духовке при 170 °C примерно 17 минут, пока не образуется золотистая корочка. Делим ножом на порции, чтобы было удобно есть, и посыпаем кунжутом. Все! Гости и домашние останутся в восторге. Приятного всем аппетита!