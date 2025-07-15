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15 июля 2025 в 16:22

Политолог раскрыл, зачем Трампу нужна отсрочка в 50 дней для санкций

Политолог Мирзаян: Трамп хочет запугать Путина санкциями

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago/ Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп объявил об отсрочке санкций для РФ с целью запугать президента России Владимира Путина, рассказал в беседе с NEWS.ru политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян. По его словам, цель американского лидера – вынудить российского президента отступить от своих позиций.

Отсрочка на 50 дней нужна Трампу, чтобы убедить, заставить, запугать Путина, чтобы он пошел на уступки. Американский лидер отчаялся за последнее время добиться от российского президента каких-то серьезных уступок. Трампу нужна заморозка конфликта. Путин этого не хочет. Договориться «по-хорошему» не получилось, поэтому президент США сейчас пытается «по-плохому», то есть через угрозу введения масштабных санкций, – заявил Мирзаян.

По его словам, когда Трамп поймет, что это бесполезно, он, возможно, вынужден будет идти на более вменяемый вариант диалога с Москвой. Американский лидер также может рассчитывать, что за 50 дней Москва сама добьется серьезного продвижения на поле боя, и тогда на уступки будет вынужден идти президент Украины Владимир Зеленский, добавил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru заявил, что требование президента США Дональда Трампа заключить мир с Украиной в течение 50 дней является нонсенсом. По его словам, Трамп не имеет права указывать Москве. Парламентарий усомнился в возможности введения жестких санкций в отношении РФ из-за минимального товарооборота между странами.

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