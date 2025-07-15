В Госдуме ответили на ультиматум Трампа в адрес России по Украине

В Госдуме ответили на ультиматум Трампа в адрес России по Украине Депутат Колесник назвал нонсенсом ультиматум Трампа в адрес России по Украине

Требование президента США Дональда Трампа заключить мир с Украиной в течение 50 дней является нонсенсом, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Трамп не имеет права указывать Москве.

Само выражение: Трамп дал нам 50 дней на урегулирование с Украиной. Это нонсенс. У нас свой президент, Госдума, Совфед, правительство. Трамп кто такой, чтобы выдвигать условия? Трамп где-то заблудился дедушка. Какие жесткие санкции введут США? У нас товарооборот минимальный уже давно, — добавил Колесник.

Парламентарий считает, что политика Трампа в отношении стран, торгующих с РФ, приведет к разорению последних. Собеседник отметил, что РФ выполняет задачи, поставленные лидером страны Владимиром Путиным.

Трамп пытается другие страны наказать, чтобы они не торговали с Россией — это приведет к разорению этих стран, уменьшению экономики этих стран. У нас есть задачи, поставленные президентом. Нам постоянно вставляют палки в колеса, мы другого не ждали. Трампу лучше бы помолчать, казался бы умнее, — подытожил Колесник.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала жесткий ультиматум президента США по Украине, но поразилась отведенному им сроку. Европейские политики разочарованы. Ожидания от действий американского лидера были значительно выше. Особое недоумение вызвали его угрозы санкциями, сообщает Spiegel. Завышенные ожидания во многом сформировал сам республиканец своей риторикой.