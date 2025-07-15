На границе России и Грузии застряли десятки украинских уголовников

Грузия отказалась впустить на свою территорию около 80 депортированных Россией граждан Украины, рассказал представитель пограничной полиции Лука Пааташвили. По его словам, которые приводит телекомпания «Имеди», большинство из них совершили тяжелые преступления.

Он отметил, что у этих людей нет необходимых для въезда документов, а пропуск такого контингента представляет собой большой риск для страны. Тем временем Киев и Кишинев ведут переговоры о транзите этих лиц на Украину, однако процесс остановлен по решению Молдавии. Грузия готова помочь отправить застрявших украинцев на родину, как только будут достигнуты соответствующие соглашения.

Ранее 19-летний житель Украины с ноября 2024 года 13 раз пытался незаконно выехать из страны. Отмечается, что ранее он неоднократно пытался «штурмовать» границы с Молдавией и Словакией.

Последний раз молодой человек предпринял попытку незаконного пересечения границы с Украины в Венгрию и был задержан в пункте пропуска «Тиса». Это была уже 13-я попытка украинца покинуть страну.