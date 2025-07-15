Военэксперт раскрыл правду о поставках оружия США на Украину Военэксперт Козюлин: США на Украину поставляют только то, что утвердил Байден

Американские власти поставляют вооружения на Украину, решения по которым были приняты бывшим президентом США Джо Байденом, рассказал в беседе с NEWS.ru заведующий Центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, выделение новой помощи пока только обсуждается окружением действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

Поставки вооружений из США на Украину идут своим чередом. То, что было намечено при экс-президенте США Джо Байдене, выполняется. Бюджет, который закладывал он, сохраняется и у президента США Дональда Трампа. Есть некоторая сумма сверх того, но идет большая дискуссия по этому поводу, поскольку запасы не бесконечные. Главное, у них есть понимание, что основная проблема — это не Украина, не Израиль — а Китай, – заявил Козюлин.

Пекин, по его мнению, наращивает военную мощь и зарабатывает на украинском кризисе, поставляя комплектующие обеим сторонам. Также, отметил Козюлин, Вашингтон планирует сконцентрировать усилия на Азиатско-Тихоокеанском регионе, подключая своих союзников — Австралию, Японию, Южную Корею — и подтягивая инфраструктуру НАТО.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что США используют коммерческий подход в поставках оружия Украине через страны НАТО. При этом спонсором выступает Евросоюз. Американское оружейное лобби не пытается извлечь прибыль посредством сложной схемы Трампа с редкоземельными металлами.