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15 июля 2025 в 16:24

«За языком не следит»: Прилепин отреагировал на объявление Быкова в розыск

Писатель Прилепин: объявленный в розыск Быков перестал следить за языком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Объявленный МВД России в розыск писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) перестал контролировать то, что говорит, заявил в разговоре с NEWS.ru офицер Росгвардии Захар Прилепин. Также подозреваемый в распространении фейков о российской армии поэт и публицист погряз в ненависти, отметил писатель на пресс-конференции по случаю своего недавнего 50-летнего юбилея.

Ничего веселого нет. За все эти два-три года — я давно за таким не слежу — но мне как-то прилетало два-три его словесных полива. Но это просто человек просто отвязался. Он просто за языком не следит, что называется. Ненависть его выходит за границу здравого смысла, — отметил Прилепин.

Писатель считает, что его коллегу никто не будет искать — не в этом цель. По его мнению, власти приняли какое-то решение остановить поток разнообразных высказываний негативных от этих людей в отношении России. В связи с этим сначала присуждается статус иноагента. Он на самом деле не столь тяжел и страшен, как предполагалось, заметил офицер Росгвардии.

То есть они могли продолжать заниматься творчеством. Они должны были соблюдать определенные правила, сообразные этому статусу. Не проводить каких-то концертов, еще что-то там. Но многие из них не успокоились. И они продолжают не просто там работу словесную какую-то, критику России, а напрямую поддержку, в том числе неонацистских батальонов, иногда финансовую поддержку, — подчеркнул Прилепин.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении Быкова. Его подозревают в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. Впоследствии стало известно, что МВД России объявило Быкова в розыск. Основанием для розыска указана уголовная статья — какая именно, не уточняется.

Дмитрий Быков
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Захар Прилепин
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