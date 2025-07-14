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14 июля 2025 в 15:23

Уехавшего из России писателя-иноагента объявили в розыск

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова

Дмитрий Быков Дмитрий Быков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из базы данных ведомства. Основанием для розыска указана уголовная статья — какая именно, не уточняется.

Быков Дмитрий Львович. Разыскивается по статье УК, — отмечается в базе.

Ранее сообщалось, что СК России возбудил уголовное дело в отношении Быкова. Его подозревают в распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иноагента. По первой статье Быкову грозит до 12 лет лишения свободы, а по второй — до двух. Как добавили тогда в ведомстве, не исключено, что писателя объявят в розыск.

Ранее стало известно, что Быков закрыл бизнес в России. Отмечается, что соответствующее решение было принято 29 марта. Основной деятельностью ИП являлось исполнительное искусство.

Сам Быков заявлял, что вернется в Россию только после смерти. Литератор рассказал, что будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Быков также прокомментировал решение президента США Дональда Трампа выдворять из страны незаконных мигрантов. Писатель уточнил, что остаться без дома — один из его главных страхов.

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Дмитрий Быков
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