СБУ ищет Кириенко и Хинштейна

Служба безопасности Украины внесла в разыскные списки первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных СБУ. Первый был объявлен в розыск еще в октябре 2024 года. Хинштейн попал список в апреле 2025 года.

Кириенко вменяют несколько статей обвинения, включая «оправдание действий Российской Федерации», «нарушение территориальной целостности Украины», а также систематические визиты в Крым, Донецкую и Луганскую области. Врио губернатора Курской области проходит на Украине по аналогичным статьям. Также оба государственных деятеля внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Ранее Служба безопасности Украины выдвинула обвинения в адрес российского вице-премьера Дмитрия Патрушева. Согласно заявлению пресс-службы ведомства, он подозревается в организации вывоза украинского зерна на территорию России. В СБУ утверждают, что Патрушев причастен к якобы незаконному перемещению сельскохозяйственной продукции из ДНР и ЛНР.

Также украинские правоохранительные органы объявили в розыск режиссера Карена Шахназарова и актера Дмитрия Певцова, а также певицу Таисию Повалий. Основанием для розыска стало обвинение в «поддержке действий Российской Федерации».