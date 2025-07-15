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15 июля 2025 в 16:28

«Импотентный орган»: в Раде раскрыли горькую правду о Минобороны Украины

Депутат Рады Скороход назвала Минобороны Украины импотентным органом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Военные и высокопоставленные чиновники в Минобороны Украины считают министерство несостоятельным ведомством, заявила в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» депутат Рады Анна Скороход. По ее словам, Вооруженные силы Украины игнорируют решения Минобороны.

Мы должны понимать, что на сегодняшний день, к сожалению, Министерство обороны — это импотентный орган. Про это говорят не только военные, но и сами довольно уважаемые люди, которые занимают довольно высокие должности в этом самом министерстве. <…> ВСУ не исполняет решения Минобороны, – сказала Скороход.

Министерство работает неэффективно и медленно. У Минобороны нет нормального взаимодействия с ВСУ, добавила парламентарий.

Ранее журналист Чей Боуз сообщил, что министр обороны Украины Рустем Умеров не только владеет недвижимостью в США, но также имеет там бизнес. По его словам, у главы ведомства есть особняк во Флориде на берегу Атлантического океана. Боуз раскритиковал Умерова за то, что пока простые украинцы погибают на поле боя, семья министра живет в роскошном доме.

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко назвал позором отказ министра обороны Украины отчитаться о ситуации на линии боевого соприкосновения. Парламентарий также раскритиковал ситуацию с защитными сооружениями в стране.

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