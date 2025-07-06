Министра обороны Украины разнесли за особняк на побережье Флориды Журналист Боуз осудил главу Минобороны Украины за дом и бизнес в США

Министр обороны Украины Рустем Умеров не только владеет недвижимостью в Соединенных Штатах, но также имеет там бизнес, написал в социальной сети Х журналист Чей Боуз. По его словам, у главы ведомства есть особняк во Флориде на берегу Атлантического океана. Боуз раскритиковал Умерова за то, что пока простые украинцы погибают на поле боя, семья министра живет в роскошном доме.

В то время как простые украинцы сотнями тысяч гибнут за НАТО и ЕС, вся большая семья министра обороны украинской диктатуры Умерова живет в США на побережье Атлантического океана в большом роскошном доме с бассейном и художественной галереей, — заявил журналист.

Ранее Боуз высмеял решение президента Украины Владимира Зеленского ввести санкции против Ирана вслед за Европейским союзом. По мнению политического обозревателя, заявления Киева о «наказании» Тегерана звучат абсурдно на фоне политики, которую Зеленский проводит внутри страны.

Как считает американский журналист Рик Санче, слова Зеленского, что на Украине невозможно провести выборы президента во время конфликта, не выдерживают никакой критики. Он напомнил, что президент США Авраам Линкольн решился на это в разгар гражданской войны.