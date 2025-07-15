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15 июля 2025 в 16:13

Ученые установили истинную причину смерти Шуберта

EXXpress: композитор Франц Шуберт перед смертью проходил лечение от сифилиса

Франц Шуберт Франц Шуберт Фото: Knorr + Hirth/Global Look Press

Анализ волос австрийского композитора Франца Шуберта показал, что его организм был сильно загрязнен ртутью и свинцом, пишет издание eXXpress. По всей вероятности, великий музыкант лечился от сифилиса.

Исследователи Института аналитической химии Университета почвенных культур в Вене выяснили, что содержание свинца в волосах умершего в 1828 году композитора превышало норму аж в 2000 раз, а ртути — в 50. Это невероятно высокий показатель, отметили ученые.

Скорее всего, считают они, Шуберт проходил терапию, которая в те времена предполагала ингаляции ртути. В пользу этой версии говорят и письма друзей композитора за 1823 год, в которых упоминается его пребывание в Венской больнице общего профиля из-за «кожных проблем». Свинец же использовался в составе дезинфицирующих средств или медикаментов.

Отмечается, что при этом ртуть не применялась для лечения брюшного тифа. Таким образом, официальная версия смерти Шуберта, по которой он скончался от этой болезни, оказалась под сомнением.

Как ранее рассказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман, версия о том, что причиной смерти Владимира Ленина стал нейросифилис, основана на методах лечения революционера. Согласно материалам врачей вождя мирового пролетариата, Ленину действительно давали лекарства от этого недуга.

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