В Совфеде объяснили, боится ли Россия ультиматумов Сенатор Джабаров заявил, что Россия не боится санкций и ультиматумов

Россия не видит ничего страшного в ультиматумах или санкциях, продолжая делать свое дело, заявил NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По словам члена Совфеда, заявление президента США Дональда Трампа таковым даже не являлось. Джабаров подчеркнул, что глава Белого дома обещал сделать важное заявление, а не предъявлять ультиматум.

Надо отдать должное президенту России он никогда не комментирует зарубежных лидеров при любых оценках, которые они дают. Вспомните, какие оценки давал ему Обама, потом Байден, наш президент всегда абсолютно сдержан с высокой культурой политической, человеческой, — поделился сенатор.

Парламентарий убежден, что глава РФ Владимир Путин даже не будет отвечать на подобные ультиматумы. Однако Москва примет это к сведению.

Я, честно говоря, с самого начала говорил, что я не вижу там ничего такого страшного для нас и с точки зрения санкций, и с точки зрения каких-то ультиматумов там, мы делаем свое дело, оно обозначено неоднократно выступлением президента, — заключил Джабаров, говоря о проведении СВО на Украине.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался об угрозе Трампа ввести 100% пошлины против Москвы. По словам политика, это был декоративный ультиматум, на который российская сторона не обратила внимания.