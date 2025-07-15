Раскрыто, когда в России начнут массово внедрять цифровой рубль

В России с 1 сентября следующего года начнут массово внедрять цифровой рубль, соответствующий законопроект был принят Государственной думой сразу во втором и третьем чтении. Согласно документу, цифровую национальную валюту будут внедрять в оборот постепенно, также с этого же срока начнется внедрение универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг.

Как сказано в тексте инициативы, банки будут обязаны предоставить клиентам возможность проводить соответствующие операции с указанного срока. При этом в законе есть уточнение, согласно которому цифровые рубли не обязаны принимать продавцы, чья ежегодная выручка не превышает 5 млн рублей. Аналогичное послабление действует для торговых объектов, расположенных вне зоны доступа к интернету и связи.

Ранее депутат Анатолий Аксаков заявлял, что на сегодняшний день невозможно внедрить цифровой рубль, поскольку для этого необходима определенная инфраструктура. На ее создание, по его мнению, требуются как затраты, так и время. В связи с этим ЦБ РФ обратился в Госдуму с просьбой посредством закона обеспечить официальный запуск цифровой валюты 1 сентября 2026 года.

Прежде президент «Опоры России» Александр Калинин заявил, что кража цифрового рубля невозможна, так как он хранится на серверах Центробанка. По его словам, цифровой рубль мало чем отличается от безналичного.