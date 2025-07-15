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15 июля 2025 в 16:10

Экс-депутат Рады раскрыл, кто стоит за заявлениями Кличко

Экс-депутат Рады Килинкаров: за заявлениями Кличко о США стоит Германия

Германия стоит за критикующими США заявлениями мэра Киева Виталия Кличко, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Кличко никогда не был связан с американцами, а его карьера зависит от поддержки европейских союзников, прежде всего из ФРГ.

Кличко никогда не был в поле американцев, он ставленник все-таки европейцев, немцев, если уж быть до конца откровенным. По всей видимости, он отрабатывает свою повестку. В конце концов он имеет право, скажем так, критиковать президента США Дональда Трампа, абсолютно понимая, что он никогда не будет в поле зрения американцев в плане продвижения по карьерной лестнице. Он это делает, наверное, по согласованию со своими союзниками, с немцами, — пояснил Килинкаров.

Он предположил, что Берлин использует Кличко для продвижения своих интересов, поскольку Германия заинтересована в возвращении США к внешнеполитическому курсу времен экс-президента Джо Байдена. Он также добавил, что немецкие власти недовольны нынешней позицией Вашингтона, но предпочитают действовать через подконтрольных политиков, таких как мэр Киева.

Я думаю, что немцы хотели бы, чтобы все-таки политика Соединенных Штатов Америки вернулась в байденовский период, когда американцы сами финансируют, сами поддерживают Украину. При всем том, что там, условно говоря, Трамп делает политические заявления в отношении поддержки Украины и так далее. Это, наверное, ласкает ухо, но за все это приходится платить европейцам. Я не думаю, что они от этого в восторге, поэтому по всей видимости, Кличко озвучивает больше их позицию. Сами-то они сказать не могут, а Кличко может себе это позволить, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Кличко заявил, что не понимает слова Трампа о 50 днях для России. Он раскритиковал главу Белого дома за ультиматум в адрес российского лидера Владимира Путина. Трамп пригрозил санкциями и пошлинами, если Москва не договорится с Украиной.

До этого Кличко заявил, что Украина оказалась в ситуации угрозы демократии, а тоталитаризмом «пахнет все сильнее». По его словам, правоохранительные органы по заданию центральной власти «продолжают кошмарить всех» несогласных.

Виталий Кличко
Украина
Германия
США
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Александр Ефимов
А. Ефимов
Мария Зеленина
М. Зеленина
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