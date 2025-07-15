Экс-депутат Рады раскрыл, кто стоит за заявлениями Кличко

Германия стоит за критикующими США заявлениями мэра Киева Виталия Кличко, выразил мнение в беседе с NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, Кличко никогда не был связан с американцами, а его карьера зависит от поддержки европейских союзников, прежде всего из ФРГ.

Кличко никогда не был в поле американцев, он ставленник все-таки европейцев, немцев, если уж быть до конца откровенным. По всей видимости, он отрабатывает свою повестку. В конце концов он имеет право, скажем так, критиковать президента США Дональда Трампа, абсолютно понимая, что он никогда не будет в поле зрения американцев в плане продвижения по карьерной лестнице. Он это делает, наверное, по согласованию со своими союзниками, с немцами, — пояснил Килинкаров.

Он предположил, что Берлин использует Кличко для продвижения своих интересов, поскольку Германия заинтересована в возвращении США к внешнеполитическому курсу времен экс-президента Джо Байдена. Он также добавил, что немецкие власти недовольны нынешней позицией Вашингтона, но предпочитают действовать через подконтрольных политиков, таких как мэр Киева.

Я думаю, что немцы хотели бы, чтобы все-таки политика Соединенных Штатов Америки вернулась в байденовский период, когда американцы сами финансируют, сами поддерживают Украину. При всем том, что там, условно говоря, Трамп делает политические заявления в отношении поддержки Украины и так далее. Это, наверное, ласкает ухо, но за все это приходится платить европейцам. Я не думаю, что они от этого в восторге, поэтому по всей видимости, Кличко озвучивает больше их позицию. Сами-то они сказать не могут, а Кличко может себе это позволить, — резюмировал Килинкаров.

Ранее Кличко заявил, что не понимает слова Трампа о 50 днях для России. Он раскритиковал главу Белого дома за ультиматум в адрес российского лидера Владимира Путина. Трамп пригрозил санкциями и пошлинами, если Москва не договорится с Украиной.

До этого Кличко заявил, что Украина оказалась в ситуации угрозы демократии, а тоталитаризмом «пахнет все сильнее». По его словам, правоохранительные органы по заданию центральной власти «продолжают кошмарить всех» несогласных.