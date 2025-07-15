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15 июля 2025 в 15:56

Кличко пришел в недоумение от ультиматума Трампа в адрес России

Кличко признался, что не понимает слова Трампа о 50 днях для России

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что не понимает слова президента США Дональда Трампа о 50 днях для России, передает украинский телеканал NTV. Градоначальник раскритиковал главу Белого дома за ультиматум в адрес российского лидера Владимира Путина. Трамп пригрозил санкциями и пошлинами, если Москва не договорится с Украиной.

Я не понимаю, зачем Путину дали 50 дней, — возмутился Кличко.

Мэр Киева также высказался об ударах со стороны российских военных. По словам Кличко, в последнее время обстрелы стали «гораздо более интенсивными».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев счел ультиматум Трампа «декоративным». Политик подчеркнул, что Евросоюз разочаровался словами главы Белого дома о 100% пошлинах против Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что Трамп находится под неприличным давлением НАТО и ЕС, желающих продолжать конфликт на Украине. Министр отметил, что Москва хочет понять, что движет президентом США на фоне его антироссийских заявлений о санкциях и пошлинах при невыполнении ультиматума.

Украина
Киев
Виталий Кличко
Дональд Трамп
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