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15 июля 2025 в 16:26

«На плотном крючке»: в Госдуме обвинили Зеленского в войне с украинцами

Картаполов: «биологический человек» Зеленский воюет с мирными украинцами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Зеленский воюет с мирными украинцами по указу Запада, считает глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что политик не самостоятелен в своих решениях.

То, что режим Зеленского – режим фашистский и террористический – мы давно говорим и Зеленский воюет с мирными жителями, в том числе украинцами, которые только из-за денег, из-за этого, в кавычках, человека, если выразится биологически, терпят все это безобразие, — заявил Картаполов.

Он добавил, что Зеленский находится на плотном крючке у западных спецслужб и будет делать все, что ему диктуют из Лондона, Парижа и Бельгии. Собеседник также предупредил, что в будущем от этого будет страдать население западной Европы.

Также Картаполов заявил, что к высказываниям президента США Дональда Трампа о том, что он может «разбомбить Москву и Пекин», следует относиться как к игре на публику. По его словам, он не поверил американскому лидеру даже на 10%. Он также считает, что возможное решение США о поставке Украине дальнобойных ракет не повлияет на выполнение Россией задач специальной военной операции.

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