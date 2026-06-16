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16 июня 2026 в 16:08

Трамп раскрыл планы США на ядерное топливо Ирана

Трамп: США не станут присваивать ядерное топливо Ирана

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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США планируют не конфисковать, а утилизировать ядерное топливо Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, которые на YouTube приводит Белый дом, достать его может только Вашингтон и Пекин.

Вся гора обрушилась внутри [на подвергшихся американским ударам подземных ядерных объектах Ирана]. Процесс извлечения — очень сложный. Кроме нас, и, вероятно, Китая, никто не может это сделать. <…> Мы не спешим, но мы это достанем. А когда мы это достанем, мы его (обогащенный уран. — NEWS.ru) утилизируем. Мы не стремимся забрать это. Мы стремимся утилизировать это. У нас у самих полно этого, — заявил американский лидер.

Ранее президент США сообщил, что не верит в эффективность попыток смены власти в других странах и в Иране в частности. Он отметил, что ему «никогда не было дела до смены режима», а сама эта идея не была частью плана.

Также Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены платить Ирану по завершении конфликта. Он назвал появившуюся об этом в СМИ информацию ложной. Журналисты писали, что Тегеран может получить доступ к американскому фонду. Предполагалось, что средства пойдут на восстановление страны после вмешательства американской стороны.

США
Дональд Трамп
Иран
ядерное топливо
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