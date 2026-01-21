Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:17

В Минфине США сравнили Европу с болотом

Министр финансов США Бессент назвал Европу нормативной трясиной

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Американская администрация считает Европу «нормативной трясиной» из-за чрезмерной бюрократии, ограничивающей экономический рост, заявил министр финансов США Скотт Бессент на пресс-конференции в Давосе. По его словам, накопление правил и бюрократических процедур замедляет экономическую активность на континенте, сообщает ТАСС.

Скажем прямо, Европа — это нормативная трясина, созданная на основе бюрократии и наслоений правил, которые сдерживают экономическую деятельность и экономический рост, — сказал Бессент.

Ранее Бессент призвал европейские страны не принимать ответные меры на введенные США торговые пошлины, объявленные в связи с кризисом вокруг Гренландии. Выступая в Давосе, он заявил, что странам и компаниям следует сделать паузу и «дать событиям развиваться».

До этого глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии. По ее словам, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.

