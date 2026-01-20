Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:52

«Глубокий вдох»: глава Минфина США дал совет Европе из-за Гренландии

Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Министр финансов США Скотт Бессент призвал европейские страны не вводить ответные меры на введенные США торговые пошлины, объявленные в связи с кризисом вокруг Гренландии, сообщает The Guardian. Выступая в Давосе, он заявил, что странам и компаниям следует сделать паузу и «дать событиям развиваться».

Я призываю всех здесь присутствующих расслабиться, сделать глубокий вдох и дать событиям развиваться. Худшее, что страны могут сделать, — это эскалировать [ситуацию] против Соединенных Штатов, — сказал Бессент.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии. По ее словам, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.

Глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что военная агрессия против Гренландии маловероятна, но не может быть полностью исключена. По его словам, острову следует быть готовым к такому развитию событий, поскольку США «не отказались от своих взглядов». По словам Нильсена, в условиях растущей напряженности в Арктике Гренландии требуется более активное военное присутствие со стороны европейских союзников.

Гренландия
США
Евросоюз
Скотт Бессент
