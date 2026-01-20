Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 17:31

В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова

Премьер Гренландии Нильсен допустил военную агрессию против острова

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Военная агрессия против Гренландии маловероятна, но не может быть полностью исключена, заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции. По его словам, которые приводит ТАСС, острову следует быть готовым к такому развитию событий, поскольку США «не отказались от своих взглядов».

Страна, оказывающая на нас давление, не отказалась от своих взглядов. Применение военной силы маловероятно, но не исключено. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы, это ответственный шаг, даже если мы не ожидаем, что это произойдет, — сказал он.

По словам Нильсена, в условиях растущей напряженности в Арктике Гренландии требуется более активное военное присутствие со стороны европейских союзников. При этом он подчеркнул, что остров является частью НАТО, поэтому агрессия против него обернется последствиями, выходящими далеко за пределы его границ.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии. По ее словам, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.

Гренландия
Дания
США
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев констатировал, что форум в Давосе не крутился вокруг Украины
Вертолет с тайваньскими туристами разбился в Японии
Карьерный консультант дал советы, как подготовиться к увольнению
Бессент предостерег Европу от ответных действий против США из-за Гренландии
Спасатели 33 часа спасали застрявшую в расщелине скалы собаку
Грабители обчистили магазин «Покемонов» в Нью-Йорке
Минздрав Коми рассказал, что сделали с пострадавшим в учебном центре МВД
Сотрудники автосалона пойдут под суд за хищение у клиентов 144 млн рублей
Движимый местью житель Татарстана хотел убить сотрудника ФСБ и поплатился
Крупнейший аэропорт США был «захвачен» бездомными и попрошайками
В Сети появилось видео с необычным прислужником в храме
Тимошенко заговорила о «зачистке» на Украине перед выборами
Полностью сгоревшая машина на эстакаде в Москве попала на видео
Лавров в шутку поправил свое имя на итальянский манер перед журналисткой
В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова
Петербургского пенсионера обманули на 650 тыс. рублей
Стало известно о проблемах США в разработках межконтинентальных ракет
Лондон согласился на строительство «суперпосольства» Китая
Меган Маркл придется попрощаться с собственным шоу на Netflix
Мужчина пожаловался на домогательства пассажирки в поезде
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.