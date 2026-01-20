В Гренландии оценили вероятность военной агрессии против острова

Военная агрессия против Гренландии маловероятна, но не может быть полностью исключена, заявил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен на пресс-конференции. По его словам, которые приводит ТАСС, острову следует быть готовым к такому развитию событий, поскольку США «не отказались от своих взглядов».

Страна, оказывающая на нас давление, не отказалась от своих взглядов. Применение военной силы маловероятно, но не исключено. Поэтому, конечно, мы должны быть готовы, это ответственный шаг, даже если мы не ожидаем, что это произойдет, — сказал он.

По словам Нильсена, в условиях растущей напряженности в Арктике Гренландии требуется более активное военное присутствие со стороны европейских союзников. При этом он подчеркнул, что остров является частью НАТО, поэтому агрессия против него обернется последствиями, выходящими далеко за пределы его границ.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не собирается вступать в открытую конфронтацию с США, но намерен защищать свои интересы в ситуации вокруг Гренландии. По ее словам, ЕС обладает необходимым для этого набором инструментов.