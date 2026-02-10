Бизнесмен покончил с собой в доме у Патриарших прудов в Москве

Бизнесмен покончил с собой в своем доме недалеко от Патриарших прудов в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, тело мужчины обнаружили случайные прохожие.

Тело мужчины было обнаружено прохожими. Предположительно, погибшим оказался 49-летний предприниматель, — сказал источник.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ранее появилась информация, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой миллиардера Александра Галицкого, нашли мертвой в СИЗО после ареста за вымогательство. По предварительным данным, речь идет о суициде. При этом ФСИН России опровергла информацию о самоубийстве Алии в СИЗО. В ведомстве подчеркнули, что женщина не поступала ни в один из следственных изоляторов Москвы и области.

В свою очередь член Совета по правам человека Ева Меркачева уточнила, что Галицкая покончила с собой не в СИЗО, как утверждалось ранее, а в изоляторе временного содержания в Истре. Она назвала произошедшее ужасной историей. По словам Меркачевой, теперь к полиции есть определенные вопросы.