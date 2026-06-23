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23 июня 2026 в 08:08

«Важная тема»: КНР предложила новые договоренности по безопасности в БРИКС

Глава МИД КНР Ван И: БРИКС стоит выйти на новые договоренности по безопасности

Министр иностранных дел Китая Ван И Министр иностранных дел Китая Ван И Фото: Cao Yiming/XinHua/Global Look Press
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Пекин готов к углублению координации в рамках БРИКС по проблемам безопасности, заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе переговоров с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу. Китайский дипломат подчеркнул, что объединение обладает потенциалом для выработки обновленных подходов к противодействию современным угрозам.

Что касается безопасности, это важная тема нашего взаимодействия и общего понимания. Мы готовы с российскими друзьями через сегодняшнюю площадку БРИКС уплотнять наше взаимодействие вместе с нашими остальными партнерами, обсуждать текущие проблемы, вызовы безопасности, провести углубленный диалог и выйти на новые договоренности, — уточнил Ван И.

По его словам, эти соглашения позволят сделать мир более стабильным и безопасным. Принятые лидерами решения снизят хаотичность международной обстановки и сделают ее более предсказуемой, подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что секретарь Совбеза прибыл в Индию для участия во встрече высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие проходит 23 июня в Нью-Дели. Сам российский представитель уже выступил с инициативой о формировании в рамках БРИКС специализированных структур для быстрого реагирования на кризисные ситуации и совместных резервов ресурсов.

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