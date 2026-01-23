«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде

«Полностью эстетик»: Ургант отправился в первый тур по США и Канаде Ургант анонсировал первый тур по Канаде и США

Проект «Живой Ургант», в котором принимает участие телеведущий Иван Ургант, анонсировал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) дебютные выступления шоумена в США и Канаде. В опубликованном посте уточняется, что мероприятия запланированы на апрель.

Известно, что Ургант собирается выступить в Майами, Чикаго, Нью-Йорке и Торонто. Также в программу входят Сиэтл, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Стоимость билетов начинается от $95 (чуть больше 7 тыс. рублей).

Полностью эстетик, совершенно аутстэндинг и невероятно дилайтфул, — описывается первый тур на странице проекта.

Ранее Ургант опубликовал новый выпуск рубрики «Взгляд снизу» на своем YouTube-канале, где вместе с детьми обсудил новые российские киносказки. В первые минуты ролика участники сравнили недавние премьеры и выбрали, какой фильм им понравился больше. Обсуждение прошло в формате детского круглого стола.

До этого Ургант на церемонии прощания с актером Игорем Золотовицким рассказал о взаимоотношениях с товарищем. Телеведущий вспомнил, что покойный излучал доброту, юмор и всегда находил нужные слова, чтобы поддержать коллег.