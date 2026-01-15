Парк РЖД пополнили почти 400 новых локомотивов

ОАО «Российские железные дороги» купили более 250 электровозов и свыше 140 тепловозов в 2025 году. Как сообщается в официальном Telegram-канале холдинга, основную часть локомотивов направили в эксплуатационные депо Сибири и Дальнего Востока, а также на Северо-Запад России.

Парк тягового подвижного состава РЖД пополнили 258 электровозов и 141 тепловоз, — подчеркнули в компании.

Помимо этого, серьезное усиление получил грузовой сектор. За отчетный период в эксплуатацию поступили 162 мощных грузовых электровоза модели ЭС5К «Ермак», а также 84 локомотива серий 2ЭС6 и 3ЭС6 «Синара». Кроме того, в парк добавился один новейший локомотив 3ЭС8 «Малахит».

Для вождения пассажирских поездов РЖД приобрели четыре электровоза серии ЭП1М, семь — модели ЭП2К и девять современных тепловозов ТЭП70БС. Помимо всего прочего, холдинг приобрел 51 магистральный грузовой тепловоз серий 3ТЭ28 и 2ТЭ25КМ и 81 маневровый ТЭМ18ДМ.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что ведомство планирует ввести механизм трейд-ин для покупки инновационных полувагонов с увеличенной осевой нагрузкой. Он подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься с учетом бюджетных возможностей.