Стало известно, за сколько можно будет купить башни РЖД в Москве «Ведомости»: РЖД хотят продать свои башни в «Москва-Сити» за 220 млрд рублей

РЖД готовится продать свои офисные помещения в башнях Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити» за 220 млрд рублей, сообщили источники газеты «Ведомости». Торги по этой недвижимости могут быть объявлены уже в феврале-марте.

Компания купила эти площади в 2024 году, но теперь получила указание от правительства их продать. Вырученные деньги планируется направить на погашение долгов РЖД.

За покупку помещений компания заплатила около 193 млрд рублей. Нынешнюю цену, которую запрашивают РЖД, эксперты считают высокой, но соответствующей рынку.

Однако найти покупателя, который согласится на такую сумму, будет очень трудно. Аналитики полагают, что единственным реальным покупателем может стать государственная структура, например мэрия Москвы.

Ранее в «Москва-Сити» выставили на продажу офис, который стал самым дорогим лотом на рынке коммерческой недвижимости в России. Речь идет об объекте в башне «Восток» комплекса «Федерация». Стоимость офисного пентхауса F-375 составляет 11 млрд рублей. Цена одного квадратного метра превышает 4 млн рублей.