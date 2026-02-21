Российские спортсмены сталкиваются с давлением со стороны международных организаций из-за своего профессионализма, заявила в разговоре с «Чемпионат.сom» бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова. По ее мнению, россияне могут оставить соперников без медалей, поэтому им и вставляют палки в колеса.

Наши российские спортсмены являются угрозой всему мировому спорту. Вот почему происходят издевательства: им запрещают выходить под российским флагом, снижают оценки, это ужасно. <…> Они все равно всегда остаются лучшими в мире. Они своим профессионализмом создают эту угрозу для всего остального мира, — пояснила она.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства Вероника Логинова потребовала от американской газеты The New York Times предоставить доказательства ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде в Сочи. В противном случае она намерена обратиться в суд с иском о клевете.

До этого олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как это сделала олимпийская чемпионка из США Алиса Лью. Он высоко оценил результат, который продемонстрировала американская спортсменка. Ягудин также подтвердил, что она заслужила первое место.