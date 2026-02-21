Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 14:55

«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России

Волочкова заявила, что российских спортсменов третируют из-за страха

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские спортсмены сталкиваются с давлением со стороны международных организаций из-за своего профессионализма, заявила в разговоре с «Чемпионат.сom» бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова. По ее мнению, россияне могут оставить соперников без медалей, поэтому им и вставляют палки в колеса.

Наши российские спортсмены являются угрозой всему мировому спорту. Вот почему происходят издевательства: им запрещают выходить под российским флагом, снижают оценки, это ужасно. <…> Они все равно всегда остаются лучшими в мире. Они своим профессионализмом создают эту угрозу для всего остального мира, — пояснила она.

Ранее руководитель Российского антидопингового агентства Вероника Логинова потребовала от американской газеты The New York Times предоставить доказательства ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде в Сочи. В противном случае она намерена обратиться в суд с иском о клевете.

До этого олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что российские фигуристы не умеют кататься «по фану», как это сделала олимпийская чемпионка из США Алиса Лью. Он высоко оценил результат, который продемонстрировала американская спортсменка. Ягудин также подтвердил, что она заслужила первое место.

спортсмены
Анастасия Волочкова
балерины
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Концерт за решеткой: как сидит певец Шарлот, программа к 23 февраля
Хлеб за 550, глаза лезут на лоб: Киркоров в шоке от цен в ресторане Москвы
МИД раскрыл, зачем Западу вбросы о позиции РФ на переговорах по Украине
Осужденная за вейп с наркотиками Тарасова примерила на себя образ Гузеевой
Российские пенсионеры нашли бюджетную замену европейским курортам
Коростелев остался без призового места в марафоне на Олимпиаде
Водителям напомнили о неочевидном штрафе во дворе
Школьница опознала своего насильника спустя восемь лет
Москвича арестовали на 13 суток из-за шашлычного скандала
В МВД Эстонии заявили об ужесточении выдачи ВНЖ россиянам и белорусам
Индия ввела запрет в отношении российских страховщиков
Известной российской биатлонистке провели экстренную операцию
«Ужасно»: Волочкова нашла объяснение третированию спортсменов из России
Пырнул губернатора и ушел на СВО: что стало с напавшим на Чибиса мужчиной
МИД России предостерег Южную Корею от участия в инициативе PURL по Украине
Системы ПВО уничтожили 31 беспилотник ВСУ за пять часов
На Кубани объявили угрозу падения взрывных устройств
Панды получили подарки в честь Китайского Нового года Московском зоопарке
Шойгу заявил, что со школьной скамьи умеет различать древние захоронения
Москва пригрозила Сеулу ответными мерами в случае поставок оружия ВСУ
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.