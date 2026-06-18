Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 00:05

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июня 2026 года

18 июня 2026 года 18 июня 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Наступил 169-й день 2026 года — 18 июня. Сегодня можно отметить множество самых разных праздников — на любой вкус. Например, день рождения детской коляски или профессиональный праздник сыроделов. Рассказываем, какие еще важные праздники приходятся на 18 июня 2026 года.

Какие христианские праздники и народные приметы выпадают на 18 июня

В России на 18 июня приходится народный праздник — Дорофеев день. Церковь чтит память мученика Дорофея, который жил в III–IV веках. Он служил епископом в городе Тир и пострадал от гонений на христиан.

Славяне издревле отмечали, что темное время суток с этого дня и до летнего солнцестояния — самое короткое в году. Из-за этого в ближайшую неделю со дня Дорофея все ночи называют воробьиными. Считается также, что со дня Дорофея в ручьях можно найти цветущую сон-траву.

По поверьям, сон-трава позволяет найти себя только тому человеку, который знает специальный заговор. Начитывая его, нужно опустить руки в ручей, и трава сама попадется в руки. Когда ее вытаскивают из воды, она шевелится. Если съесть сон-траву, то приснятся вещие сны.

После Крещения Руси языческие поверья сплелись с христианскими традициями, в результате чего теперь считается, что святой Дорофей управляет сновидениями. Если приснился плохой или странный сон, то нужно обратиться к этому святому с молитвой растолковать видение или послать знак, что оно не несет несчастья.

Приметы 18 июня Приметы 18 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники будут отмечать в мире 18 июня

Сегодня, 18 июня 2026 года, будем отмечать несколько интересных праздников.

  • День рождения детской коляски. Несомненно, все женщины, у которых есть дети, воздадут должное этому празднику. Кстати, к нему могут присоединиться и владельцы домашних животных — на базе обычной детской коляски давно уже придуманы аналогичные приспособления для прогулок с домашними питомцами: они полностью закрыты прочной сеткой, чтобы питомцы могли видеть все, что происходит вокруг, но не выпрыгивали на дорогу. Вариант идеально подходит владельцам пожилых или пугливых собак и кошек.
  • 18 июня отмечается Всемирный день гармонии. Отличный праздник, чтобы уладить конфликты, если таковые имеются в вашей жизни. Или переставить мебель в квартире, чтобы пространство стало более гармоничным. Или поменять работу, чтобы обрести спокойствие и комфорт в процессе зарабатывания денег.
  • Профессиональный праздник 18 июня 2026 года отмечают сыроделы. Если вы хоть раз пробовали приготовить домашний сыр, то к вам сегодняшняя дата имеет самое прямое отношение. Можно устроить сырный вечер для друзей и близких.
  • Есть и иной вариант отметить праздник, совместив его с другим — Международным днем пикника. Гурманы 18 июня тоже смело могут отправиться за город, чтобы вкусно покушать, — в честь Международного дня суши. Поскольку в состав некоторых суши в русских реалиях входит сыр, то выезд на природу может объединить большую компанию.
  • Если уж вы выехали вместе с семьей, друзьями и близкими на пикник с сыром и суши, то заодно можете отметить День расточительства, который тоже приходится на 18 июня 2026 года.
  • Ну и наконец, на природе после вкусного и сытного, хоть и дорогого обеда можно отметить День поиска четырехлистного клевера. Если вам повезет его найти, то все затраты обязательно окупятся.

18 июня 18 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие памятные праздники и значимые даты отмечают 18 июня в России и мире

Традиционно на 18 июня выпадает несколько памятных дат из истории человечества.

1583 год — в Англии впервые в истории человечества был заключен договор о страховании жизни. Заместитель главы Лондона Ричард Мартин за 383 фунта застраховал жизнь соляного торговца Уильяма Гиббсона. Согласно условиям сделки, в случае смерти застрахованного его семья должна была получить от властей города 4,8 тыс. фунтов в течение года.

1815 год — император Франции Наполеон I проиграл герцогу Веллингтону битву при Ватерлоо. Сражение длилось 8,5 часа, потери обеих сторон составили около 65 тыс. человек.

1887 год — в Российской империи был опубликован доклад Министерства просвещения императору, который в народе прозвали циркуляром «О кухаркиных детях». В нем содержались предложения чиновников по сокращению приема детей в гимназии.

1889 год — американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску, в которой можно было везти малыша как лицом к матери, так и спиной. Педиатры того времени сочли такой способ транспортировки детей опасным для их здоровья.

1934 год — на дорогах Великобритании появились первые «зебры». Чтобы приучить граждан пользоваться безопасным способом перехода через дорогу, была развернута социальная кампания.

1937 год — впервые в мире экипаж советских летчиков под командованием Валерия Чкалова пустился в беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс.

1945 год — в Ленинграде впервые после блокады возобновилось троллейбусное движение.

1956 год — студенты всех советских вузов стали обязаны, независимо от специальности, изучать и сдавать в качестве экзаменов историю КПСС и диалектический материализм.

1995 год — лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов в программе Александра Любимова «Один на один» плеснул в лицо политику Борису Немцову апельсиновый сок.

2023 год — в Атлантическом океане неподалеку от обломков «Титаника» потерпел крушение глубоководный батискаф «Титан».

События 18 июня События 18 июня Фото: oceangate.com

В этот день появились на свет:

1812 год — русский писатель, всем известный со школы благодаря своему роману «Обломов», Иван Гончаров.

1935 год — советский актер, известный по фильмам «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить…», Юрий Соломин.

1942 год — английский певец, один из «ливерпульской четверки», Пол Маккартни.

Дни рождения 18 июня Дни рождения 18 июня Фото: ImageSpace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1037 год — иранский врач, поэт, астроном, музыкант, философ Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, более известный как Авиценна.

1928 год — первый в мире человек, достигший Южного полюса, путешественник, норвежский исследователь Руаль Амундсен.

1936 год — советский писатель, автор таких произведений, как «Старуха Изергиль», «Васса Железнова», «На дне», «Челкаш», «Жизнь Клима Самгина», Алексей Пешков, более известный под псевдонимом Максим Горький.

1974 год — выдающийся советский военный деятель, четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Жуков.

Ранее мы рассказывали, как избавить участок от вредных муравьев.

коляски
лето
пикники
праздники
приметы
Суши
христианство
какой сегодня праздник
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Домодедово ввели порядок согласования рейсов из-за ограничений в небе
Шойгу указал на растущую угрозу для государств
Ставрополец задушил соседку, убившую его котенка: сколько ему грозит
Генсек ОДКБ осудил удар БПЛА по автобусу с детьми в Брянской области
США и Ирана подписали соглашение о прекращении войны
Экстренная посадка в Сочи привела к проверке следователей
«Ходят на него, как в зоопарк»: как Пугачева и деньги сгубили Галкина
В деле Трабера всплыло имя известного российского боксера
Пассажиров вернувшегося в Сочи самолета могут разместить в отеле
Четыре человека пострадали при атаках дронов ВСУ в ДНР за один день
В аэропорту Внуково введен особый режим
Збруев, смерть дочери, срок за убийство: как жила и ушла актриса Малявина
Крушение самолета в Подмосковье 17 июня: погибшие, причины катастрофы
Стало известно о состоянии пассажиров после экстренной посадки в Сочи
Студента из Нижнего Тагила арестовали за заказ пиццы на имя Гитлера
Росавиация назвала причину экстренной посадки Boeing 737 в Сочи
Стало известно, куда делся подавший сигнал бедствия рейс над Черным морем
Пропавший с радаров самолет экстренно приземляется в Сочи
Тревел-блогер раскрыл стоимость путешествия в Танзанию
Дмитриев анонсировал визит переговорщиков США в Россию
Дальше
Самое популярное
Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи
Регионы

Обстановка в Крыму 15 июня: что с поездами, как доехать, автобусы в Керчи

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога
Семья и жизнь

Сытное утро: 3 рецепта завтрака из яиц и творога

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.