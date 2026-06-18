Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июня 2026 года

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 июня 2026 года

Наступил 169-й день 2026 года — 18 июня. Сегодня можно отметить множество самых разных праздников — на любой вкус. Например, день рождения детской коляски или профессиональный праздник сыроделов. Рассказываем, какие еще важные праздники приходятся на 18 июня 2026 года.

Какие христианские праздники и народные приметы выпадают на 18 июня

В России на 18 июня приходится народный праздник — Дорофеев день. Церковь чтит память мученика Дорофея, который жил в III–IV веках. Он служил епископом в городе Тир и пострадал от гонений на христиан.

Славяне издревле отмечали, что темное время суток с этого дня и до летнего солнцестояния — самое короткое в году. Из-за этого в ближайшую неделю со дня Дорофея все ночи называют воробьиными. Считается также, что со дня Дорофея в ручьях можно найти цветущую сон-траву.

По поверьям, сон-трава позволяет найти себя только тому человеку, который знает специальный заговор. Начитывая его, нужно опустить руки в ручей, и трава сама попадется в руки. Когда ее вытаскивают из воды, она шевелится. Если съесть сон-траву, то приснятся вещие сны.

После Крещения Руси языческие поверья сплелись с христианскими традициями, в результате чего теперь считается, что святой Дорофей управляет сновидениями. Если приснился плохой или странный сон, то нужно обратиться к этому святому с молитвой растолковать видение или послать знак, что оно не несет несчастья.

Приметы 18 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие праздники будут отмечать в мире 18 июня

Сегодня, 18 июня 2026 года, будем отмечать несколько интересных праздников.

День рождения детской коляски. Несомненно, все женщины, у которых есть дети, воздадут должное этому празднику. Кстати, к нему могут присоединиться и владельцы домашних животных — на базе обычной детской коляски давно уже придуманы аналогичные приспособления для прогулок с домашними питомцами: они полностью закрыты прочной сеткой, чтобы питомцы могли видеть все, что происходит вокруг, но не выпрыгивали на дорогу. Вариант идеально подходит владельцам пожилых или пугливых собак и кошек.

18 июня отмечается Всемирный день гармонии. Отличный праздник, чтобы уладить конфликты, если таковые имеются в вашей жизни. Или переставить мебель в квартире, чтобы пространство стало более гармоничным. Или поменять работу, чтобы обрести спокойствие и комфорт в процессе зарабатывания денег.

Профессиональный праздник 18 июня 2026 года отмечают сыроделы. Если вы хоть раз пробовали приготовить домашний сыр, то к вам сегодняшняя дата имеет самое прямое отношение. Можно устроить сырный вечер для друзей и близких.

Есть и иной вариант отметить праздник, совместив его с другим — Международным днем пикника. Гурманы 18 июня тоже смело могут отправиться за город, чтобы вкусно покушать, — в честь Международного дня суши. Поскольку в состав некоторых суши в русских реалиях входит сыр, то выезд на природу может объединить большую компанию.

Если уж вы выехали вместе с семьей, друзьями и близкими на пикник с сыром и суши, то заодно можете отметить День расточительства, который тоже приходится на 18 июня 2026 года.

Ну и наконец, на природе после вкусного и сытного, хоть и дорогого обеда можно отметить День поиска четырехлистного клевера. Если вам повезет его найти, то все затраты обязательно окупятся.

18 июня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие памятные праздники и значимые даты отмечают 18 июня в России и мире

Традиционно на 18 июня выпадает несколько памятных дат из истории человечества.

1583 год — в Англии впервые в истории человечества был заключен договор о страховании жизни. Заместитель главы Лондона Ричард Мартин за 383 фунта застраховал жизнь соляного торговца Уильяма Гиббсона. Согласно условиям сделки, в случае смерти застрахованного его семья должна была получить от властей города 4,8 тыс. фунтов в течение года.

1815 год — император Франции Наполеон I проиграл герцогу Веллингтону битву при Ватерлоо. Сражение длилось 8,5 часа, потери обеих сторон составили около 65 тыс. человек.

1887 год — в Российской империи был опубликован доклад Министерства просвещения императору, который в народе прозвали циркуляром «О кухаркиных детях». В нем содержались предложения чиновников по сокращению приема детей в гимназии.

1889 год — американский изобретатель Уильям Ричардсон получил патент на детскую коляску, в которой можно было везти малыша как лицом к матери, так и спиной. Педиатры того времени сочли такой способ транспортировки детей опасным для их здоровья.

1934 год — на дорогах Великобритании появились первые «зебры». Чтобы приучить граждан пользоваться безопасным способом перехода через дорогу, была развернута социальная кампания.

1937 год — впервые в мире экипаж советских летчиков под командованием Валерия Чкалова пустился в беспосадочный перелет из Москвы в Ванкувер через Северный полюс.

1945 год — в Ленинграде впервые после блокады возобновилось троллейбусное движение.

1956 год — студенты всех советских вузов стали обязаны, независимо от специальности, изучать и сдавать в качестве экзаменов историю КПСС и диалектический материализм.

1995 год — лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов в программе Александра Любимова «Один на один» плеснул в лицо политику Борису Немцову апельсиновый сок.

2023 год — в Атлантическом океане неподалеку от обломков «Титаника» потерпел крушение глубоководный батискаф «Титан».

События 18 июня Фото: oceangate.com

В этот день появились на свет:

1812 год — русский писатель, всем известный со школы благодаря своему роману «Обломов», Иван Гончаров.

1935 год — советский актер, известный по фильмам «Летучая мышь», «Дерсу Узала», «Адъютант его превосходительства», «Хождение по мукам», «ТАСС уполномочен заявить…», Юрий Соломин.

1942 год — английский певец, один из «ливерпульской четверки», Пол Маккартни.

Дни рождения 18 июня Фото: ImageSpace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1037 год — иранский врач, поэт, астроном, музыкант, философ Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина, более известный как Авиценна.

1928 год — первый в мире человек, достигший Южного полюса, путешественник, норвежский исследователь Руаль Амундсен.

1936 год — советский писатель, автор таких произведений, как «Старуха Изергиль», «Васса Железнова», «На дне», «Челкаш», «Жизнь Клима Самгина», Алексей Пешков, более известный под псевдонимом Максим Горький.

1974 год — выдающийся советский военный деятель, четырежды Герой Советского Союза маршал Георгий Жуков.

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