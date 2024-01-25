Директор Малого театра рассказала, кто может стать преемником Соломина Директор Малого театра Михайлова: вопрос о новом худруке решит Минкультуры

Фото: Тихонова Пелагия /Агентство «Москва»

Юрий Соломин

К слухам о возможных кандидатах на должность художественного руководителя Малого театра нельзя относиться серьезно, заявила в беседе с KP.RU директор учреждения Тамара Михайлова. По ее словам, имя нового худрука, который займет место скончавшегося 11 января Юрия Соломина, руководившего театром 35 лет, должно назвать Министерство культуры РФ.

Мы никому ничего не обещали. Дело в том, что нет фигуры, сопоставимой с Юрием Соломиным. Я двадцать лет работала с Юрием Мефодьевичем. <...> Кого бы мы хотели видеть новым худруком? Слава богу, этот вопрос не мне решать, а нашему учредителю — Министерству культуры, — подчеркнула Михайлова.

Между тем, как пишет издание, в околотеатральных соцсетях не утихают споры и составляются рейтинги кандидатов в преемники Юрия Соломина. Среди них упоминаются Сергей Безруков, Дмитрий Певцов, Александр Коршунов, Сергей Женовач и Эдуард Бояков.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что имя человека, который заменит Юрия Соломина на посту художественного руководителя Государственного академического Малого театра, объявят в ближайшее время. По ее словам, соответствующий вопрос решался с привлечением труппы, администрации и дирекции учреждения.