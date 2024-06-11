Психолог раскрыла, какая музыка помогает заснуть лучше снотворного Психолог Елисеева: лучше всего засыпать под звуки природы или транс-композиции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы легко засыпать без помощи снотворного, можно включать на фоне звуки природы, композиции в жанре транс или классическую музыку, посоветовала психолог Ольга Елисеева. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что также быстрому засыпанию способствуют детские колыбельные. При этом, по ее словам, лучше выбирать музыку по собственным ощущениям.

Лучше всего подойдет та музыка, которая успокаивает именно вас. Теоретически вам помогут звуки природы, космос, классическая музыка, композиции в жанре транс, особенно female trance vocal, детские колыбельные, — пояснила психолог.

Елисеева добавила, что лучше пробовать новые композиции каждый день. По утрам она порекомендовала записывать свои ощущения, чтобы подобрать идеальную музыку для сна.

Пробуйте каждый день новую композицию, а утром запишите в дневник ваши чувства и ощущения, как вам было, успокаивало или раздражало, — заключила специалист.

Биолог Ирина Лялина ранее рассказала, что победить бессонницу поможет добавление в рацион бананов, брокколи, чая из ромашки, мелиссы или мяты. По ее словам, человеку также будет проще заснуть после теплого молока с медом. Эксперт добавила, что быстрее погружаются в сон те, кто уделяет достаточно времени физическим нагрузкам.