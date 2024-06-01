Умер Артур Чилингаров: что сделал для науки, чем запомнился в Госдуме РФ

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Артур Чилингаров

1 июня скончался советский и российский полярник, исследователь Арктики и Антарктики, ученый-океанолог и парламентарий Артур Николаевич Чилингаров. Сколько ему было лет, какими научными открытиями он известен, почему оказался под санкциями Запада?

Что пишут о жизни и смерти Артура Чилингарова

Полярный исследователь скончался 1 июня 2024 года в возрасте 84 лет. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Краткий официальный некролог появился на сайте Госдумы.

«Жизненный путь Артура Николаевича Чилингарова — пример для всех нас. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — объявил Володин.

О причинах смерти ученого и депутата не сообщается.

Чилингаров родился в Ленинграде в 1939 году, был узником блокады, а после войны переехал во Владикавказ. Он окончил Ленинградское высшее инженерно-морское училище (сейчас это морская академия им. Макарова) по специальности океанология и в 1963 году уехал исследовать Северный Ледовитый океан в Тикси.

В дальнейшем ученый сделал серьезную научную и административную карьеру, руководил крупными экспедициями. В 1982 году при помощи Валентины Терешковой был утверждён президентом общества «СССР — Канада». В 1986 году он получил звезду Героя Советского Союза и стал зампредом Госкомитета по гидрометеорологии и контролю природной среды, начальником Главного управления по делам Арктики, Антарктики и Мирового океана. В 2001 году был одним из кураторов конференции «Арктика на пороге третьего тысячелетия».

Фото: Roman Denisov/Global Look Press Артур Чилингаров на Ледовом аэродроме Барнео, 2003 год

Какие подвиги совершил Артур Чилингаров

Чилингаров известен как первопроходец благодаря многочисленным смелым экспедициями и достижениям. Как указано в его официальной биографии, первопроходец, самоотверженный исследователь Арктики и Антарктики, профессор, доктор географических наук, он внес существенный вклад в изучение и освоение Севера и Мирового океана.

1969 год — возглавил дрейфующую станцию «Северный полюс — 19»;

1971 год — возглавил станцию «Беллинсгаузен» 17-ой Советской антарктической экспедиции;

1973 год — на ледоколе «Владивосток» организовал дрейфующую станцию «Северный полюс — 22»;

1985 год — организовал операцию по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов», зажатого зимними льдами в Южном океане, за что получил звезду Героя СССР;

1987 год — руководил научной экспедицией на атомоходе «Сибирь» к Северному полюсу и трансконтинентальным перелетом на Ил-76 в Антарктиду; в ходе рейса «Сибирь» спасла 14 полярников с дрейфующей полярную станцию СП-27;

1999 год — руководил сверхдальним арктическим перелётом многоцелевого вертолета Ми-26;

2002 год — возглавил полёт одномоторного самолёта Ан-3Т на Южный полюс;

2003 год — добился создания долговременной дрейфующей станции «Северный полюс — 32», которая стала первой после свертывания программы исследования Арктики в 1991 году;

2007 год — вместе с главой ФСБ Николаем Патрушевым совершил полет на Северный полюс на вертолете, а после вместе с будущим губернатором Тульской области Владимиром Груздевым погружался в глубоководном аппарате «Мир-1» на Северном полюсе;

2008 год — был избран членом-корреспондентом РАН и получил звезду Героя России;

2011 год — изучал последствия радиационной аварии на японской АЭС «Фукусима».

Как Артур Чилингаров работал в Госдуме

Как отметил Володин, Чилингаров эффективно решал задачи не только в науке, но и в законотворчестве. Полярный исследователь избирался в Государственную думу в течение семи созывов.

Чилингаров работал в Госдуме РФ с момента ее создания в 1993 году, был депутатом от Ненецкого АО, членом комитета по обороне, а также комиссии, которая проверяла честность использования депутатских льгот. Во втором созыве он возглавил левоцентристский «Блок Ивана Рыбкина» и был зампредом Госдумы. В дальнейшем он вошел в депутатскую группу «Регионы России» и в 2002 году вступил в недавно созданную партию «Единая Россия».

С 2011 по 2014 год Чилингаров работал в Совете Федерации, где представлял Тульскую область, был членом комитета по международным делам. После стал советником-наставником губернатора Тульской области Владимира Груздева.

В 2016 году вернулся в Госдуму, в 2018 году был членом инициативной группы, выдвинувшей кандидатуру президента РФ Владимира Путина. В Госдуме Чилингаров, в частности, голосовал за «закон Димы Яковлева» о запрете усыновления российских сирот иностранцами и за пенсионную реформу, проведенную в 2018 году.

Официальный сайт Госдумы сообщает, что за время работы в I, II, III, IV, V, VII и VIII созывах, Чилингаров выступил соавтором 77 законодательных инициатив и поправок.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Артур Чилингаров

Как Чилингаров подпал под санкции Запада

Ученый-полярник и депутат попал в санкционный список США 30 сентября 2022 года. Этот пакет санкций был введен Вашингтоном в ответ на референдумы о включении новых регионов в состав России. Особое недовольство Госдепартамента вызвало то, что депутаты Госдумы единогласно приняли закон о наказании за распространение фейков про СВО.

В феврале 2023 года по тем же причинам он был внесен санкционный список Канады, а также Украины и Новой Зеландии.

Какие награды и звания были у Артура Чилингарова

За свою жизнь Чилингаров был удостоен множества наград и почетных званий, был доктором географических наук и профессором, президентом Ассоциации полярников.

Кроме звезд Героя СССР (1986) и Героя России (2008), у полярника были советские орден «Знак Почета» (1976), орден Трудового Красного Знамени (1981), орден Ленина (1986) и российские ордена «За заслуги перед Отечеством» трех степеней (2007, 2014, 2019), «Полярная звезда» (2002), «За морские заслуги» (2003) и церковные ордена князя Даниила Московского (2009) и Сергия Радонежского (2014). У него также были иностранные награды: от Армении, Чили, Австрии, Южной Осетии и Франции.

Кроме того, Чилингаров был удостоен звания заслуженного метеоролога РФ (2005), наград от правительств Москвы и Санкт-Петербурга (2009), а также звания «Россиянин года» (2008). Он также был лауреатом премии «Имперская культура» (2007).

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