Умер поэт Лев Рубинштейн: что известно, почему он важен для литературы Дочь поэта Льва Рубинштейна сообщила о его смерти

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Лев Рубинштейн

Российский поэт Лев Рубинштейн скончался в НИИ Склифосовского в Москве в возрасте 76 лет. Что с ним случилось, чем он известен и почему важен для российской литературы?

Кто подтвердил смерть Льва Рубинштейна

О смерти поэта сообщила утром 14 января его дочь Мария.

«Мой папа Лев Рубинштейн умер сегодня», — сообщила она на своей странице в ЖЖ.

Издание The Blueprint сообщило ту же информацию часом позже со ссылкой на источник, близкий к семье поэта.

Ранее о смерти Льва Рубинштейна 12 января сообщила в соцсетях журналистка Виктория Ивлева, которая находится в Киеве. Дочь и лечащий врач поэта опровергли эту информацию. Ивлева впоследствии извинилась за ложную информацию, но не объяснила, откуда она взялась.

Что случилось с Рубинштейном

8 января известного российского поэта сбил автомобиль на пешеходном переходе в Москве на улице Марьина Роща. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в НИИ Склифосовского, где ему провели операцию и погрузили в медикаментозный сон. Все время с того момента он находился в реанимации на аппарате ИВЛ. Виновником ДТП оказался мужчина, спешивший на работу.

«Известия» и источники в Telegram сообщили, что Лев Рубинштейн при ударе получил тяжелые травмы, в том числе перелом свода черепа и черепно-мозговую травму. Сбивший его автомобиль протащил пожилого мужчину несколько метров на капоте, писал URA.ru.

Чем известен поэт Лев Рубинштейн

Рубинштейн занимался литературой с конца 1960-х годов. Его считают одним из основателей московского концептуализма — течения, в рамках которого объектом искусства может стать любой предмет, который передает идею творца. Для себя поэт, который долгое время работал библиотекарем, создал жанр «картотеки» — стихов на библиотечных карточках.

Впоследствии Лев Рубинштейн издавался как в России, так и в переводах за рубежом, его стихи переведены на английский, немецкий, финский, французский, шведский, польский и другие языки. Публиковался в изданиях «Коммерсант», «Итоги», «Еженедельный журнал», «Грани.ру».

Был лауреатом премии Андрея Белого (1999), литературной премии «Нос» (2012), стипендиатом «Немецкой службы академических обменов», а также в 2006 году получил грант «Поэзия и свобода» от Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В России Рубинштейн был известен своей оппозиционной общественно-политической деятельностью. Подписывал открытые письма в защиту телеканала «НТВ», с требованием остановить конфликт в Чечне (открытое письмо появилось после теракта на Дубровке), в защиту участниц Pussy Riot, а также обращений в 2014 году с требованием прекратить поддержку Донбасса. Также в 2022 году выступил с критикой СВО.

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