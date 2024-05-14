Умер Максим Кононенко: причина смерти, чем известен, что за книга о Путине

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Максим Кононенко

Известный российский журналист Максим Кононенко умер в Москве. Чем он известен, какие причины смерти, что за книгу он написал о президенте Путине?

От чего умер Максим Кононенко

Вечером 14 мая стало известно о смерти журналиста Максима Кононенко. О том, что он ушел из жизни, сообщила его супруга Екатерина.

«Максиму было 53 года. Многие знали его как Мистера Паркера из „Живого журнала“. Также он был постоянным автором канала „Специально для RT“. Приносим соболезнования родным и близким», — пишет RT в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Mash сообщил, что Кононенко стало плохо вечером 13 мая дома в поселке Мосрентген (по данным Baza — в поселке Верховье). Отмечается, что журналист жаловался на сильные боли в животе. Mash сообщает, что его сын вызвал скорую, медики довезли мужчину до больницы, но спасти не смогли. Предварительно, причиной смерти стало сильное внутреннее кровотечение из-за расширения вен пищевода.

Чем известен Максим Кононенко, в каких СМИ он писал

Кононенко, известный как Мистер Паркер, был популярным автором «Живого журнала», автором и участником множества интернет-проектов. Начинал в качестве музыкального обозревателя, однако в дальнейшем переключился на политику.

Автор Telegram-канала «НЕБОЖЕНА» сообщает, что Кононенко в разное время работал в интернет-подразделении Первого канала, в проекте «Дни.Ру», вел ежедневную рубрику «Реплика» на радио «Вести FM», был колумнистом «Известий», РИА Новости, «Взгляд.ру», RT, «Газеты.Ru» и Lenta.Ru. На телеканале НТВ он был соведущим программы «Реальная политика» вместе с политологом Глебом Павловским.

24smi пишет, что Кононенко приобрел скандальную известность в Сети в 2003 году, когда под псевдонимом Mr. Parker разместил на портале «Дни.ру» статью, где негативно оценил творчество и личность Игоря Талькова, назвав его «певцом необразованного быдла».

В 2005 году Кононенко помог передать письмо онкологически больного Димы Рогачёва Путину, после чего Путин встретился с Димой Рогачёвым. После этого был создан Центр детской онкологии имени Д. Рогачёва.

Новые посты в Telegram-канале «Максим Кононенко» (более 16 тысяч подписчиков) появлялись до 11 мая — журналист писал про перестановки в правительстве России.

Что за книгу о Путине написал Кононенко

С осени 2002 года по март 2014-го Кононенко вел интернет-проект vladimir.vladimirovich.ru, посвященный президенту России.

В 2005 году вышла книга «Владимир Владимирович™», которая состояла более чем из 500 историй о президенте, его работе и ближайшем окружении. Как отмечет «Российская газета», каждый из анекдотов про выдуманного президента сопровождало объяснение, какое именно историческое событие легло в основу каждого анекдота. В результате издание обросло огромным справочным аппаратом, и юмористический проект превратился в настоящую историко-политическую энциклопедию.

«Книга о Владимире Владимировиче и его товарищах по кремлевской службе — не пропагандистская агитка, не сатира и не публицистическая однодневка. Это целый мир: живой, яркий, полный страсти и драматизма», — гласит описание книги на сайте «Лабиринт».

6 июня 2006 года придуманный персонаж Владимир Владимирович™ даже дал пресс-конференцию. Как писала Lenta.ru, он ответил на вопросы о психотропном оружии, однополых браках в России, выборе красной или синей таблетки из фильма «Матрица» и военном потенциале России для отражения крупномасштабной инопланетной экспансии.

Кроме того, в 2008 году Кононенко выпустил роман «День отличника» — ответ-пародию на книгу Владимира Сорокина «День опричника». Действие книги происходит в России будущего, после Березовой революции, и называется все это Другой Россией.

«Россия стала по-настоящему свободной, как думает главный герой, Роман Свободин. Вот только все это общество очень напоминает жесткий тоталитарный режим», — отмечает автор рецензии на сайте Livelib.

Как пишет 24smi, журналист признавался, что мечтает опубликовать рассказ в Playboy и умереть голым в ванне, напившись шампанского.

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