«С чемоданчиком и скитаюсь»: умер актер и каскадер Владимир Жариков

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер и каскадер Владимир Жариков, известный по ряду знаменитых советских фильмов, умер в возрасте 85 лет. Что с ним случилось, где он играл, чем запомнился и от чего умер?

Что случилось с Владимиром Жариковым, от чего он умер

Союз кинематографистов сообщил, что Жариков умер 10 мая 2024 года (по другим данным — 11 мая). Ему было 85 лет. Как пишет союз, последнее время каскадер тяжело болел, терял зрение. Весной 2018 года пожилой каскадер перенес инсульт.

В 1990-е годы он стал жертвой мошенников и потерял квартиру. Союз кинематографистов помог ему решить жилищную проблему, однако постоянного пристанища у него так и не появилось.

«Давление скачет, голова болит, память ослабла, 50% зрения после перенесенного инсульта потерял. Врачи говорят, надо менять хрусталики. Один 39 тысяч рублей стоит. А все мое имущество — вон тот чемоданчик, в шкафу. Так с ним и скитаюсь...» — рассказывал Жариков «Экспресс-газете».

Где служил Владимир Жариков

Владимир Жариков родился 6 ноября 1938 года в Смоленске. Как пишет «Конт», через несколько месяцев после его рождения отец Владимира был арестован по доносу за шпионаж. Будущий каскадер — сын «врага народа» — в детстве часто дрался со своими одноклассниками, и его зачислили в секцию бокса. В результате он стал спортсменом-разрядником, после школы окончил геологоразведочный институт и пошел в армию.

В интервью «Экспресс-газете» и «Комсомольской правде» Жариков рассказывал, что восемь месяцев был в специальном учебном центре военной разведки. Его учили тактике, рукопашному бою, метанию ножей, стрельбе из разных видов оружия, выживанию в лесу и джунглях, управлению разными транспортными средствами и военной техникой. После обучения он принимал участие в боевых действиях во Вьетнаме в составе диверсионно-разведывательной группы ГРУ. По его словам, их доставили во Вьетнам под видом сельскохозяйственных рабочих и в джунглях они занимались добычей языка — вылавливали американских пленных.

Информации о том, в каком звании он был уволен из ГРУ, нет. Вернувшись на родину, Жариков поступил на филфак Одесского университета и окончил его в 1969 году. После он пошел в аспирантуру на философском факультете.

Как Владимир Жариков начал играть в кино

Как пишет «Конт», в 1970-е годы Жариков не позволял себе потерять форму, жил в Одессе и каждое утро на берегу моря выполнял комплексную тренировку, в том числе сальто. Однажды это увидел режиссер Юрий Черный, который и предложил Жарикову стать постановщиком трюков в приключенческом фильме «Порт» (1975).

Так Жариков попал в кино. Как пишет Союз кинематографистов, в его творческой биографии более 80 актерских работ в таких фильмах, как «Место встречи изменить нельзя» (где он снялся в роли члена банды «Черная кошка» по кличке Чугунная рожа), «Пираты ХХ века», «Тайны мадам Вонг», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Отряд особого назначения», «Гангстеры в океане», а также «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Красные дипкурьеры», «Сыщик», «Сказки старого волшебника», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Астенический синдром».

В фильмах он играл роли второго плана, однако выполнял важную работу как каскадер и постановщик трюков. Так, в фильме Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя» Жариков выполнил три трюка: заменил милиционершу, которую сбивает машина, официантку в ресторане, выброшенную из окна, и Фокса в сценах драки.

Чем запомнился Владимир Жариков, какие книги он написал

В 1980-е годы Владимир Жариков основал в Одессе школу каскадерского мастерства. О ней сохранились публикации в газете «Правда». Школа просуществовала 10 лет.

Затем каскадер преподавал в московской школе каскадерской подготовки Всероссийского объединения каскадеров «Мастер» и организовал свою частную кинофирму «Мустанг». На «Мустанге» был снят документальный автобиографический фильм «Посторонний», за главную роль в котором Жариков был удостоен звания лауреата международного кинофестиваля «Золотой витязь».

Последнюю эпизодическую роль в кино он сыграл в 1994 году — в фильме «Последнее дело Вареного», но не попал в титры.

Как отмечает Союз кинематографистов, Жариков, кандидат философских наук, был также членом Союза писателей России, поэтом и прозаиком. Он выпустил несколько книг с рассказами и своими стихами — «Как это все во мне соединилось», «Метаморфозы падшего ангела» и другие.

Читайте также:

Шнуров против музыкантов: как лидер «Ленинграда» обругал ДДТ и Земфиру

Децл, Фриске, Галкин: составлен список звезд, которые не дожили до 50 лет

Умер актер Энвер Аннакулиев из «Смерти прокурора»: чем еще он запомнился