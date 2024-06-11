Baza: заслуженного пожилого учителя подозревают в развращении школьниц Baza: в Брянской области 84-летнего учителя подозревают в развращении школьниц

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Telegram-канал Baza сообщил, что 84-летний заслуженный учитель России из Брянской области Николай подозревается в развращении двух школьниц. По данным канала, он показывал девочкам порнографические фотографии и видео.

Как пишут авторы, преподаватель вел кружок ИЗО в гимназии № 1 одного из областных районов, куда ходили две 13-летние ученицы. По данным Telegram-канала, на одном из занятий учитель решил показать подросткам указанные материалы.

Авторы указывают, что следователи возбудили против Николая уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении двух или более лиц. По данным канала, преподавателя отправили под домашний арест, в случае обвинительного приговора он может получить от 5 до 12 лет колонии.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что 21-летний учитель труда из школы в Череповце Вологодской области, которого обвиняют в развращении детей, не признал свою вину и заявил, что просто дружил с ними. По данным канала, молодой человек утверждает, что гулял с несовершеннолетними и смотрел с ними фильмы.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 24-летнего дворника школы, который приглашал к себе домой подростков и домогался их. Пострадавшими по делу проходят двое учеников в возрасте 12 и 13 лет. В полицию с заявлением обратилась мать одного из пострадавших. Уголовное дело возбуждено по статьям о развратных действиях, а также половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.