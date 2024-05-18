Baza: подозреваемый в педофилии учитель заявил, что просто дружил с детьми Baza: подозреваемый в развращении детей трудовик из Череповца не признал вину

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Telegram-канал Baza сообщил, что 21-летний учитель труда из школы в Череповце Вологодской области, обвиняемый в развращении детей, не признал свою вину и заявил, что просто дружил с ними. По данным канала, молодой человек утверждает, что гулял с несовершеннолетними и смотрел с ними фильмы.

Как уточняет канал, обвиняемый познакомился с одним из школьников еще в 2020 году, когда ребенку было еще 12 лет — их общение началось на фоне игры в PUBG Mobile. Затем, пишет Telegram-канал, они стали часто играть вместе и принимали участие в различных турнирах. По информации Baza, через год школьник пригласил учителя на свой день рождения.

Также канал сообщает, что на допросе педагог признался, что подросток периодически приходил к нему ночевать, но, по его словам, между ними были только дружеские отношения — они смотрели фильмы и иногда выпивали. В завершение, отмечает Telegram-канал, задержанный заявил, что его оклеветали, потому что родители одного из несовершеннолетних, с которым он близко общался, поверили слухам о том, что он не просто дружит с детьми.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании учителя труда по обвинению в совращении детей на протяжении двух лет. Заявляется, что пострадавшими оказались учащиеся шестого и восьмого классов.