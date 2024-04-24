Школьный дворник пытался совратить двух мальчиков В Петербурге школьный дворник стал фигурантом дела о педофилии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнего дворника школы, который приглашал к себе домой подростков и домогался до них, сообщает «КП — Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Пострадавшими по делу проходят двое учеников в возрасте 12 и 13 лет.

Установлено, что в период с февраля по март 2024 по месту своего проживания мужчина совершал противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Вечером 22 апреля его задержали у дома 59 по Бестужевской улице, — рассказали в полиции.

В полицию с заявлением обратилась мать одного из пострадавших. Уголовное дело возбуждено по статьям о развратных действиях, а также половом сношении и иных действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

Ранее в Москве детсадовец стал жертвой педофила, который добавился к нему в друзья в соцсетях под ником популярного блогера Влада А4. Злоумышленник пообещал мальчику снять его в своем новом видео, если он пришлет свои фотографии, в том числе в обнаженном виде. Позже педофил продолжил вымогать у ребенка интимные фото, угрожая распространить предыдущие кадры в соцсетях. Также злоумышленник угрожал убить мать мальчика. В итоге ребенок рассказал о произошедшем маме, но преступник успел удалить всю переписку.