Названы случаи, при которых страховщики возместят ущерб от БПЛА Страховщик Зинченко: ущерб возместят при признании удара БПЛА актом терроризма

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Жители России могут рассчитывать на возмещение ущерба в том случае, если удар беспилотника будет признан террористическим актом, рассказала директор департамента андеррайтинга немоторных видов страхования российской организации Екатерина Зенченко. В разговоре с журналом «Компания» она уточнила, что компенсации в случае нанесения при помощи БПЛА ущерба в условиях военных действий должно выплачивать государство.

В отношении договора страхования важно, как событие будет квалифицировано компетентными органами. Если как теракт, то клиент имеет основания на обращение к страховщику за возмещением при наличии соответствующего риска в договоре страхования, — уточнила Зенченко.

Адвокат Олег Матюнин пояснил, что падение летательных аппаратов считается стандартным риском и до этого входило в большинство базовых страховых полисов. Юрист отметил, что в Гражданском кодексе РФ закреплен ряд исключений, не позволяющих получить компенсацию по договору. К ним также относятся военные действия, а страховые компании могут добавлять формулировки о «маневрах и иных военных мероприятиях».

В страховании имущества все одновременно и гибко, и топорно. Гибкость проявляется в том, что клиент может согласовать эксклюзивные условия, прописав среди страховых случаев ущерб, причиненный беспилотниками, — заключил Матюнин.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в беседе с изданием отметил, что страховщики имеют высокую доходность. В связи с этим, по его мнению, отказ возмещать ущерб в случае повреждений из-за беспилотников недопустим. Он предложил законодательно обязать страховые компании выплачивать компенсации в таких ситуациях.

Адвокат Алексей Михальчик ранее заявил, что выплачивать компенсации в случае атаки дронов должны власти городов. Он напомнил, что подобные случаи не подпадают под ответственность частных компаний.