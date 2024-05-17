Назван первый музыкант-миллиардер в истории Британии Sunday Times: Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером в Британии

Фото: IMAGO/Reinaldo Reginato/Global Look Press

Пол Маккартни

Один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом, чье состояние достигло 1 миллиарда фунтов стерлингов, сообщила британская газета The Sunday Times. Таким образом, артист вместе с женой Нэнси заняли 165-ю строчку в списке богатейших жителей Соединенного Королевства.

Отмечается, что в прошлом году состояние Маккартни оценивалось в 50 миллионов фунтов стерлингов. Повысить его до миллиарда музыканту удалось благодаря доходам от авторских прав, гастрольному турне Got Back, в рамках которого артист дал 35 концертов, а также успеху кавера на песню 1968 года Blackbird, который исполнила певица из США Бейонсе.

Авторы отметили, что спустя полвека после распада The Beatles остаются самой продаваемой музыкальной группой в истории. Компания Apple Corps ежегодно выплачивает миллионы фунтов стерлингов членам или наследникам «Великолепной четверки», в частности Маккартни в прошлом году получил от нее более 4 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее представитель российского рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) Марина заявила, что исполнитель заплатил все долги перед Федеральной налоговой службой. Как отмечал Telegram-канал SHOT, музыкант задолжал ФНС почти 1 миллион рублей.