Женщины могут сесть в тюрьму за слово из трех букв на памятнике Жукову В Москве завели уголовное дело на женщин, написавших «ГУР» на памятнике Жукову

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве возбудили уголовное дело в отношении двух женщин, которые испортили памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обвиняемым может грозить до пяти лет лишения свободы.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России», — уточнил источник.

Отмечается, что накануне женщины с помощью баллончика с краской написали на памятнике слово «ГУР». После этого их задержала полиция.

Ранее сообщалось, что в Москве подростку сломали челюсть в ходе уличной драки из-за внешнего вида. По данным издания, на жителя столицы, у которого в ухе была сережка, напали участники «шариатского патруля».

До этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что в Йошкар-Оле группа подростков средь бела дня избила молодого человека, предположительно, из-за внешнего вида. Она добавила, что ЛБИ уже направила соответствующий запрос в правоохранительные органы региона. По данным издания «PRO город», конфликт произошел между двумя группами молодых людей, в одной из них были люди неформальной внешности, которые «баловались» с водяными пистолетами.