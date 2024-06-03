Москвич пытался «убаюкать» в магазинной коляске товар на 15 тысяч рублей Москвичу не дали украсть из магазина сложенные в коляску товары

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Столичные сотрудники Росгвардии задержали мужчину за кражу в гипермаркете, сообщили NEWS.ru в пресс-службе ведомства. Злоумышленник вошел в торговый зал магазина «Ашан» с пустой детской коляской и попытался вывезти в ней товар на 15 тысяч рублей.

На юго-востоке столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве задержали мужчину, который пытался украсть в магазине товар на сумму более 15 тысяч рублей, — сообщили в Росгвардии.

Известно, что задержанному 41 год. Росгвардейцы передали его полиции.

Ранее в Москве охранник магазина «ВкусВилл» в торговом центре «Астория» получил удар ножом в живот, когда попытался задержать вора с тремя коробками роллов. Инцидент произошел 29 мая.

Сторож продуктового бросился за нарушителем. На улице вора с провизией ждали два товарища. Один из них и ударил охранника ножом. После трое мужчин сели в автобус и ретировались. Но в полицию о них сообщили другие пассажиры, ставшие свидетелями преступления. Вскоре двоих подозреваемых задержали.