Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Брянщине с территории Черниговской или Сумской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев обещает атаковать ракетами «Нептун» более удаленные цели, но планы не увенчаются успехом, поскольку это устаревшая разработка.

Ракеты «Нептун», которые били по Брянску, имеют дальность 240–250 км. Я допускаю, что удары могли наноситься с Сумской или Черниговской областей. Это наиболее удобные локации, находящиеся недалеко от границы. «Нептун» — это бывшая советская крылатая ракета. Украинцы грозятся тем, что модернизируют ее и увеличат дальность до 800 км. Но я не думаю, что у них это получится. Все-таки разработка уже не новая, и она объективно не выдержит такие характеристики. Максимальное значение, которое они могут накинуть сверху, это еще 50 км дальности, — поделился Дандыкин.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали регион, используя управляемые ракеты большой дальности «Нептун». По его данным, в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома полностью разрушены из-за падения обломков, еще 15 домов повреждены. Одна мирная жительница получила ранения.