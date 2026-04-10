10 апреля 2026 в 12:01

Военэксперт ответил, откуда ВСУ могли атаковать Брянщину ракетами «Нептун»

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Брянщину из-под Чернигова и Сумов

Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины могли нанести удар по Брянщине с территории Черниговской или Сумской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев обещает атаковать ракетами «Нептун» более удаленные цели, но планы не увенчаются успехом, поскольку это устаревшая разработка.

Ракеты «Нептун», которые били по Брянску, имеют дальность 240–250 км. Я допускаю, что удары могли наноситься с Сумской или Черниговской областей. Это наиболее удобные локации, находящиеся недалеко от границы. «Нептун» — это бывшая советская крылатая ракета. Украинцы грозятся тем, что модернизируют ее и увеличат дальность до 800 км. Но я не думаю, что у них это получится. Все-таки разработка уже не новая, и она объективно не выдержит такие характеристики. Максимальное значение, которое они могут накинуть сверху, это еще 50 км дальности, — поделился Дандыкин.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ атаковали регион, используя управляемые ракеты большой дальности «Нептун». По его данным, в селе Юрасово Карачевского района четыре жилых дома полностью разрушены из-за падения обломков, еще 15 домов повреждены. Одна мирная жительница получила ранения.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагедия с пропавшими туристами на Камчатке: что известно к 10 апреля
Песков назвал Пасху святым праздником для РФ и Украины
Пользователям VK Видео рассказали, как готовят космонавтов
Петербургские инспекторы ГИБДД спасли задыхающегося малыша
Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana
Уникальный случай зафиксировали в Московском зоопарке со снежным барсом
«Нептуны» над Брянском, подрыв мальчика, 150 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 10 апреля
Раскрыты последние слова погибшего на Камчатке студента из Петербурга
Стало известно, почему в Татарстане завыли сирены
СК отказался возбуждать новое дело против Чекалиных
Бывшего вице-губернатора Кубани обвиняют в рейдерском захвате
В Кремле дали комментарии насчет действий Британии из-за подлодок России
В России отреагировали на призыв открыть киноклуб в каждой школе
Стало известно, когда состоится обмен пленными между Россией и Украиной
Душитель исчез из СИЗО: куда пропал педагог — подражатель маньяка Сливко
ДоброFON направит свыше 5 млн рублей пострадавшим жителям Дагестана
Число пострадавших при взрыве во Владикавказе увеличилось
На месте взрыва во Владикавказе идет детонация фейерверков
Названо условие, при котором США могут выйти из переговоров по Украине
Очевидцы засняли место ЧП в первые минуты после взрыва во Владикавказе
Самое популярное
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

