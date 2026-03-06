Новый салат к 8 Марта: готовим «Пикантную нотку» — слоеное чудо с копченой грудкой и овощами

Перед праздниками всегда ищу новые салаты, которые готовятся быстро, но при этом выглядят красиво на столе. Этот вариант получился очень удачным: сочный салат, ароматные грибы, копченая курица и нежный чесночный соус. Получается легкий, но при этом насыщенный вкус — гости обычно съедают его одним из первых.

«Пикантная нотка» делается слоями и выглядит очень аппетитно. А маленький кухонный прием с соусом помогает распределить майонез аккуратно и сделать блюдо более воздушным.

Свежие шампиньоны — 300 г, салат «Айсберг» — 300 г, копченая куриная грудка — 200 г, свежие помидоры — 200 г, майонез — 150–200 мл, чеснок — 1 зубчик, сыр — по вкусу.

Сначала готовлю соус. В небольшой пакет выкладываю майонез, добавляю измельченный чеснок, завязываю пакет и хорошо разминаю, чтобы чеснок равномерно распределился. Затем делаю маленькое отверстие ножницами — получается удобный «кондитерский мешок» для аккуратного нанесения соуса. Шампиньоны нарезаю и обжариваю на сильном огне до золотистой корочки. После этого выкладываю их на тарелку и даю остыть, стараясь убрать лишнее масло.

Теперь собираю салат. На дно салатницы выкладываю крупно нарезанные листья «Айсберга». Сверху распределяю обжаренные грибы и слегка покрываю их чесночным майонезом. Далее добавляю кусочки копченой куриной грудки. Следующим слоем идут помидоры. Их можно нарезать кубиками или ломтиками, а если они крупные и сочные, лучше убрать часть семян. Помидоры снова слегка покрываю майонезным соусом. Сверху натираю сыр на крупной терке. Хорошо подходит мягкий сливочный сыр вроде гауды, но можно взять любой по вкусу.

