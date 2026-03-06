Зимняя Олимпиада — 2026
Новый салат к 8 Марта: готовим «Пикантную нотку» — слоеное чудо с копченой грудкой и овощами

Перед праздниками всегда ищу новые салаты, которые готовятся быстро, но при этом выглядят красиво на столе. Этот вариант получился очень удачным: сочный салат, ароматные грибы, копченая курица и нежный чесночный соус. Получается легкий, но при этом насыщенный вкус — гости обычно съедают его одним из первых.

«Пикантная нотка» делается слоями и выглядит очень аппетитно. А маленький кухонный прием с соусом помогает распределить майонез аккуратно и сделать блюдо более воздушным.

Свежие шампиньоны — 300 г, салат «Айсберг» — 300 г, копченая куриная грудка — 200 г, свежие помидоры — 200 г, майонез — 150–200 мл, чеснок — 1 зубчик, сыр — по вкусу.

Сначала готовлю соус. В небольшой пакет выкладываю майонез, добавляю измельченный чеснок, завязываю пакет и хорошо разминаю, чтобы чеснок равномерно распределился. Затем делаю маленькое отверстие ножницами — получается удобный «кондитерский мешок» для аккуратного нанесения соуса. Шампиньоны нарезаю и обжариваю на сильном огне до золотистой корочки. После этого выкладываю их на тарелку и даю остыть, стараясь убрать лишнее масло.

Теперь собираю салат. На дно салатницы выкладываю крупно нарезанные листья «Айсберга». Сверху распределяю обжаренные грибы и слегка покрываю их чесночным майонезом. Далее добавляю кусочки копченой куриной грудки. Следующим слоем идут помидоры. Их можно нарезать кубиками или ломтиками, а если они крупные и сочные, лучше убрать часть семян. Помидоры снова слегка покрываю майонезным соусом. Сверху натираю сыр на крупной терке. Хорошо подходит мягкий сливочный сыр вроде гауды, но можно взять любой по вкусу.

Ранее мы делились рецептом салата «Пекинский» для весны. Простой, яркий и неожиданно вкусный.

