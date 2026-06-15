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15 июня 2026 в 15:38

Не верил, что обычная капуста может стать деликатесом, пока не попробовал этот кляр

Фото: D-NEWS.ru
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Я всегда думал, что капуста — это скучно, пока не поджарил ее в тройном кляре. Хруст, нежность и ни грамма сырости — теперь это мой коронный обед.

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 500 г, яйцо куриное — 2 шт., сухари панировочные — 4 ст. л., мука пшеничная — 3 ст. л., масло растительное рафинированное — 4 ст. л., молоко — 2 ст. л., чесночный порошок — 0,5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу капусту на дольки так, чтобы у каждой был кусочек кочерыжки — так листья не развалятся. Бланширую в кипящей подсоленной воде ровно 3–5 минут, молодую сразу выключаю и держу в рассоле еще 4 минуты, иначе переварится. Обсушиваю на бумажных полотенцах, пока готовлю панировочную станцию: в одной миске мука, в другой — яйца с молоком и специями, в третьей — сухари.

Каждый сегмент сначала в муку, потом в яичную смесь, потом в сухари — и сразу на раскаленную сковороду с маслом. Жарю на среднем огне до золотистой корочки, 3–5 минут с каждой стороны. Самое сложное — не слопать первый кусок до того, как все готово.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Текстура идеальная: хруст снаружи, мягкость внутри, ни грамма горечи. Мой лайфхак: если осталось, разогреваю в духовке, а не в микроволновке — кляр остается таким же хрустящим.

Проверено редакцией
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