Сок апельсина и соевый соус — этот маринад спасет самый захудалый шашлык

Думал, что арахисовое масло только для соусов, но маринад для индейки вышел бомбическим. Кисло-сладкий и сочный — попробуй сам.

Ингредиенты

Филе индейки — 600 г, апельсин — 1 шт., соевый соус — 3 ст. л., арахисовое масло — 2 ст. л., смесь перцев — 1 ч. л., помидоры черри — 200 г, масло растительное — 1 ст. л.

Как готовлю

Сначала режу филе индейки на куски размером с кулак. Выжимаю сок из апельсина, смешиваю с соевым соусом и арахисовым маслом — заливаю мясо этой смесью и прячу в холодильник на пару часов. Тем временем замачиваю шпажки в воде, чтобы не сгорели на огне.

Достаю индейку, обмазываю каждый кусок смесью орехового и растительного масел — так мясо не будет сухим. Нанизываю на шпажки поочередно с помидорами черри и отправляю под гриль в духовку, периодически переворачивая и поливая соком. Готовые шашлычки подаю сразу с зеленью и лепешкой — улетают за минуту.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я перестал бояться сухой индейки именно после этого рецепта. Мясо буквально тает во рту, а корочка получается глянцевой и чуть липкой от соевого соуса. Самое неожиданное — маринад настолько универсальный, что я на следующий день пожарил в нем куриные крылышки, и тоже было вкусно.

Советую брать филе с бедра, если хотите максимальной сочности. Хранить готовый шашлык в холодильнике не советую — съедайте сразу.

Проверено редакцией
