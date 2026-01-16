Психолог объяснил, почему зумеры выбирают разумное потребление

Разумное потребление помогает зумерам снизить тревогу, рассказал «Москве 24» клинический психолог Станислав Самбурский. Он отметил, что более взрослое поколение часто заказывает ненужные вещи на маркетплейсах для получения быстрого дофамина.

При этом тренд на «12 месяцев — 12 покупок» помогает снизить тревогу из-за денег и будущего, поскольку есть понимание невозможности покупки низкокачественного товара для закрытия потребности в быстром дофамине. Понятные ограничения дают ощущение опоры и предсказуемости. Такое разумное потребление — это новый вид статуса, — рассказал Самбурский.

Психолог подчеркнул, что главное — избегать жестких запретов, они могут привести к срывам. По его словам, зумеры оказались первым поколением, понявшим, что от дофамина тоже требуется отдых.

Ранее психолог Вероника Селезнева рассказала, что причиной трат нередко становятся маркетинговые уловки. Она отметила, что на желание потратить деньги также влияет психологическое состояние.