В Германии решили сменить посла в Москве

Посол Германии в России Александер Ламбсдорф будет переведен на дипломатическую службу в Израиль, передает Der Spiegel. Его преемником на посту главы немецкой дипмиссии в Москве станет Клеменс фон Гетце.

Правительство ФРГ проводит плановую ротацию послов в нескольких ключевых странах. Эта инициатива министра иностранных дел Йоханна Вадефуля уже согласована внутри правящей коалиции и должна быть утверждена кабинетом министров.

До этого посол РФ в Молдавии Олег Озеров заявил, что Москва заинтересована в возобновлении полноценного диалога с Кишиневом, от которого в последние годы исходили лишь деструктивные шаги. Для начала он предложил провести заседание межправительственной комиссии.

Кроме того, МИД Швеции предупредил о введении ограничений для российских дипломатов на передвижения внутри ЕС, заявил посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев. Он пояснил, что мера касается тех сотрудников, которые могут приезжать в страны Евросоюза из других государств, например при доставке дипломатической почты. Посол добавил, что такое решение затрудняет работу российских дипмиссий.