Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией Посол Озеров: Россия заинтересована в возобновлении диалога с Молдавией

Москва заинтересована в возобновлении полноценного диалога с Кишиневом, от которого в последние годы исходили лишь деструктивные шаги, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров в интервью телеканалу «Россия-24». Для начала он предложил провести заседание межправительственной комиссии.

Мы могли бы рассмотреть различные пути восстановления наших экономических связей. Ну для начала хотя бы провести заседание межправокомиссии, — отметил он.

Дипломат констатировал, что с приходом к власти президента Майи Санду и ее партии двусторонние экономические связи России и Молдавии существенно «просели». По его словам, молдавский экспорт в Россию в прошлом году сократился вдвое, составив менее $273,6 млн (21,1 млрд рублей), в то время как импорт российских товаров остается значительным.

Озеров уточнил, что актуальные данные по товарообороту могут расходиться из-за изменения логистических маршрутов. По его словам, продукция из России часто поступает в Молдавию через третьи страны.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что республика начала процесс выхода из СНГ, который займет больше года после того, как правительство и парламент одобрят решение. Страна уведомит организацию о денонсации ключевых договоров. Власти приняли решение расторгнуть ключевые документы по сотрудничеству в СНГ. После уведомления процедура формально займет не менее года, в течение которого будут согласованы все технические и юридические формальности выхода.