08 февраля 2026 в 15:28

Не ждите марта, наведайтесь на дачу уже сейчас: эти дела нельзя отложить до весны

Фото: D-NEWS.ru
Поездка на дачу в феврале — это не каприз, а необходимость. Не ждите марта, наведайтесь на участок уже сейчас. Это время невидимых, но критически важных подготовительных работ, которые определят весь сезон.

Во-первых, нужно проверить зимнее укрытие теплолюбивых растений (роз, гортензий, винограда, клематисов). Если укрытие повреждено ветром или осело, его нужно поправить, чтобы растения не вымерзли. Во-вторых, это идеальное время для зимней обрезки плодовых деревьев и кустарников (яблоня, груша, смородина, крыжовник). Без листвы отлично видна крона, можно без спешки удалить сухие, больные, загущающие и неправильно растущие ветки, сформировав дерево для будущего урожая. В-третьих, самый важный пункт — прививка плодовых деревьев. Это шанс заменить неудачный сорт или размножить ценный, создав дерево-сад.

Эти дела нельзя отложить до весны. Всего несколько часов, проведенные на морозном февральском воздухе, сэкономят массу времени и нервов весной и станут залогом здоровья сада и огорода.

Ранее был назван цветок для дачника выходного дня — посадил, забыл, а он все лето радует красками.

Проверено редакцией
