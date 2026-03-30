Это сало в луковой шелухе — настоящий деревенский деликатес, который легко сделать дома. Нежное, ароматное и с золотистой корочкой

Луковая шелуха — это не просто для цвета. Она придает салу золотистый оттенок, как у копченого, и легкий, едва уловимый аромат. Сахар в рассоле делает вкус более нежным, а соль прослаивает сало равномерно.

Что понадобится

Беру 1 кг свежего сала (с мясными прослойками или без), 2-3 горсти луковой шелухи (тщательно промытой), 130–150 г соли, 2 столовые ложки сахара, 2 лавровых листа, 1 литр воды. Для натирки: 7-8 зубчиков чеснока, черный молотый перец по вкусу.

Как я его готовлю

В кастрюлю выкладываю промытую луковую шелуху, добавляю соль, сахар, лавровый лист и заливаю водой. Довожу до кипения на среднем огне.

Сало промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и опускаю в кипящий рассол. Варю ровно 20 минут. Выключаю огонь и оставляю сало в рассоле на 8–10 часов (можно на ночь).

Когда кастрюля остынет, убираю в холодильник. Достаю сало из рассола, обсушиваю бумажными полотенцами. Чеснок нарезаю тонкими плоскими кусочками, смешиваю с черным перцем. Натираю сало со всех сторон чесночно-перечной смесью.

Делаю надрезы и закладываю туда кусочки чеснока. Заворачиваю сало в фольгу и убираю в морозилку на 10–12 часов. Перед подачей даю немного оттаять и нарезаю тонкими ломтиками.

