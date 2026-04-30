Приметы 30 апреля — Зосима Пчельник: мед сегодня дарит здоровье?

В народном календаре 30 апреля — день преподобного Зосимы Соловецкого, которого на Руси величали Пчельником. В 2026 году этот день завершает апрель и считается профессиональным праздником пасечников. Именно сегодня пчелы, по поверьям, окончательно определяются с выбором цветов. Зосима считается хранителем божьей работницы — пчелы, без которой не будет ни меда, ни урожая.

Погодные приметы на Зосиму Пчельника 30 апреля

Утренний дождь на Зосиму — к ясному и сухому маю.

Зацвела черемуха — скоро наступит резкое, но короткое похолодание («черемуховые холода»).

Все о пчелах: приметы о зверях, птицах и насекомых 30 апреля

На какой цветок пчела села — тот и уродится. Если на вишню — быть богатому урожаю косточковых, если на гречиху — закрома будут полны каши.

Пчелы летают лениво и поодиночке — весна будет затяжной и прохладной.

Если пчелы сидят на стенках улья и гудят — жди сильной жары или скоротечной грозы.

Если в этот день муравьи высоко строят кучи — лето будет дождливым.

Если пчела в этот день залетела в дом — это к большой радости или скорому прибавлению в семействе.

Что можно и нужно делать 30 апреля

Пасечники обходили свои владения с зажженной свечой и кропили ульи святой водой. Считалось, что это защитит пчелиные семьи от болезней и воров. Обязательным ритуалом для каждого было съесть хотя бы ложку меда натощак. Верили, что это подсластит жизнь и укрепит дух перед началом тяжелых полевых работ.

Что можно и нельзя делать 30 апреля

Если пчеловоды еще не выставили ульи, то стоило обязательно сделать это сегодня. Считалось, что Зосима сегодня лично благословляет каждый леток.

Обязательно следовало покупать и дарить мед. Это лучший подарок 30 апреля, который символизирует пожелание здоровья и сладкой жизни.

Еще можно было печь медовые пряники и коврижки. Аромат меда в доме в этот день, верили наши предки, отгоняет негативную энергию. День также хорош для посадки саженцев, особенно плодовых деревьев.

А молитва святому Зосиме помогает в делах, требующих трудолюбия и терпения.

Чего нельзя делать 30 апреля

Покупать новые веники. Самый странный, но строгий запрет дня. Верили, что вместе с новым веником на Зосиму в дом можно принести раздоры.

Долго смотреться в зеркало. Существовало суеверие, что в последний день апреля зеркало может забрать свежесть лица.

Громко кричать рядом с пасекой. Верили, что шум пугает пчел, и они могут обидеться и увести рой в другое место.

Отказывать в помощи труженикам. Если кто-то просит помощи в делах, нужно помочь, иначе удача в работе может отвернуться.

Вечером рассказывать о своих планах. Считалось, что майские ветры могут развеять все задумки, если о них узнать раньше срока.

